Fruganti (Fratelli d’Italia): “Maggioranza allo sbando: in Consiglio comunale fa opposizione all’opposizione e abbandona i territori”

Bocciato in Consiglio comunale l’ordine del giorno per avviare uno studio di fattibilità su una passerella ciclopedonale sul Tevere a Ponte Pattoli

“Una maggioranza allo sbando, che invece di governare fa opposizione all’opposizione e abbandona i territori”. È quanto afferma la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Elena Fruganti, dopo la bocciatura in Consiglio comunale dell’ordine del giorno per avviare uno studio di fattibilità su una passerella ciclopedonale sul Tevere a Ponte Pattoli.

L’atto, presentato dalla stessa Fruganti su impulso di un’iniziativa popolare, chiedeva di valutare la possibilità dell’opera. “Una bocciatura puramente ideologica – aggiunge – perché non si trattava di avviare l’opera, ma semplicemente di valutarne la fattibilità, come chiaramente scritto negli impegni”. La proposta, sottolinea la consigliera, nasce “da un’esigenza sentita da molti e da un percorso condiviso dal basso”, con l’obiettivo di collegare meglio le due parti del paese, migliorarne la vivibilità e rafforzare la rete ciclopedonale nell’area nord del Comune fino a Umbertide. Sono mancate visione e volontà di dare al territorio una prospettiva di sviluppo”.

Critiche anche alle motivazioni della maggioranza: “Si è parlato di costi e altre priorità, che nessuno ha mai negato. Ma è proprio lo studio di fattibilità a chiarire i costi e a individuare eventuali finanziamenti, come ne approviamo tanti in Consiglio”.

“In campagna elettorale – afferma ancora la consigliera – la maggioranza parlava di mobilità dolce e attenzione alle periferie, oggi, con questo voto, ha smentito entrambi gli impegni”.

Nel mirino anche il metodo: “Si continua a investire in percorsi di partecipazione lunghi e costosi, senza risultati concreti, mentre le proposte reali dei cittadini vengono di fatto ignorate. È evidente che la partecipazione, per questa amministrazione, vale solo quando è controllata”.