Frontale sulla SS219 all’altezza di Padule: tre feriti, uno in gravi condizioni

La squadra dei Vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta all’1.30 per un incidente stradale avvenuto sulla variante della SS219, all’altezza dell’uscita di Padule.

Nello scontro frontale tra due autovetture sono rimaste ferite tre persone, una delle quali è stata estratta dalle lamiere ed è in gravi condizioni. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, mentre uno è stato trasferito all’ospedale di Branca.

Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, il personale del 118 di Branca, l’ambulanza Nibbio e il personale Anas.