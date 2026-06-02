Francesca Di Maolo nominata commendatore al Merito della Repubblica Italiana

Francesca Di Maolo, presidente e direttrice generale dell’Istituto Serafico di Assisi, ha ricevuto l’onorificenza di commendatore al Merito della Repubblica Italiana.

Nel commentare il riconoscimento, Di Maolo ha sottolineato il particolare significato della nomina, avvenuta nel giorno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Ha evidenziato come l’onorificenza rappresenti un riconoscimento non solo personale, ma condiviso con le persone con disabilità e le loro famiglie, con i professionisti, gli operatori e i volontari del Serafico e con quanti operano quotidianamente nel terzo settore, nella sanità e negli ambiti ecclesiale e civile per promuovere una società più inclusiva.

La presidente del Serafico ha inoltre ribadito che una società più giusta si costruisce attraverso l’impegno quotidiano nel riconoscere il valore di ogni persona e nel garantire a tutti la possibilità di partecipare pienamente alla vita della comunità. Ha quindi interpretato l’onorificenza come uno stimolo a proseguire il lavoro a favore dei diritti, della partecipazione e della piena cittadinanza delle persone con disabilità.

Di Maolo ha infine espresso gratitudine al Presidente della Repubblica per il conferimento e al Prefetto per la consegna dell’onorificenza, rinnovando il proprio impegno affinché nessuno venga lasciato indietro.

Giurista specializzata in diritto del lavoro e della previdenza sociale, Francesca Di Maolo guida il Serafico di Assisi dal 2013. L’istituto è una delle principali realtà italiane impegnate nella diagnosi, cura e riabilitazione di bambini e ragazzi con disabilità complesse. Tra i suoi incarichi figurano anche la partecipazione al consiglio di amministrazione della società consortile Sette Pani, il ruolo di consultore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei e la presenza nella Fondazione The Economy of Francesco.