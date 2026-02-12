Frana via San Giuseppe: partiti i lavori per riapertura strada

L’assessore ai lavori pubblici e protezione civile Francesco Zuccherini, a seguito di un sopralluogo svolto insieme ai tecnici comunali in data odierna, comunica che sono partiti i lavori di somma urgenza per la rimozione della frana che ha interessato nei giorni scorsi via San Giuseppe, nel quartiere di Monteluce, con conseguente chiusura della strada al transito.

In particolare la ditta incaricata, con il coordinamento del cantiere comunale, ha avviato l’attività di rimozione della terra con contestuale messa in sicurezza della scarpata, con opere finalizzate a consentire una pronta riapertura della via al transito veicolare.

L’intervento prevede, inoltre, l’apposizione di “zavorre” in calcestruzzo e la realizzazione di un nuovo drenaggio che convoglierà le acque superficiali, probabile causa della frana.

Verrà altresì riqualificata la strada nelle parti ammalorate dai detriti, onde garantire la messa in sicurezza della stessa per il transito.

I lavori, fatte salve eventuale problematiche legate alle avverse condizioni atmosferiche, avranno una durata stimata di circa 14 giorni; alla conclusione è prevista la riapertura della strada.

Si tratta

– spiega l’assessore Zuccherini –