Forum Donne Amelia celebra l’otto marzo: due giorni di eventi

Due giornate di eventi organizzati dall’associazione Forum Donne Amelia con il patrocinio del Comune di Amelia in occasione dell’otto marzo.
Sabato 7, alle 16 e 30, nei locali della pinacoteca di Amelia, l’incontro con la presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, Federica Moretti sul tema “Strumenti per ridurre la disuguaglianza: il bilancio di genere”.
Diversi gli eventi in programma domenica 8 marzo.
Appuntamento alle 10 al Chiostro di San Francesco per l’iniziativa con cui il Forum Donne Amelia vuole ribadire che una città sicura è una città viva, perché rende felice chi la abita.
E’ questo il senso della passeggiata artistica nei luoghi simbolo della città, con performance teatrali, musica, danza, arti visive, grazie alla collaborazione con le numerose realtà culturali e creative che animano il territorio.
Dal Chiostro la prima sosta a Palazzo Pagliaricci per il monologo teatrale “Beatrice” tratto dal libro le Beatrici di Stefano Benni, interprete Lucia Onolfi del laboratorio teatrale delle donne, condotto da Antonella Quadraccia.
A Palazzo ex Carità il coro Vocal Lab di Trip in Music diretto da Akira e coro Voci Bianche di Amelia diretto da Carla Quadraccia, al Chiostro Sant’Agostino Cor’inCantina diretto da Susanna Ruffini, in Piazza Matteotti la performance di danza della scuola Olympia Amelia di Irene Corvi e Filippo Zara, all’auditorium di strada della Valle la Corale Amerina, in piazza Marconi il momento musicale con Irene, Filippo Nicolò, Tommaso, Marcy, Edoardo, Ettore, Lorenzo.
Lungo il percorso i quadri pittorici opere di donne dell’atelier-studio Satolli e Penko, in piazza Marconi le sculture di Virginia Cucco.