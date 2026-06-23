Fondazione Perugia lancia il nuovo sito web

È online da oggi il nuovo sito di Fondazione Perugia, un ulteriore passo nel percorso di evoluzione digitale dell’ente che, dopo il restyling realizzato nel 2022 in occasione dei trent’anni, rinnova oggi la propria presenza sul web con una piattaforma ancora più chiara, dinamica e orientata alla relazione con la comunità. In un contesto in cui la comunicazione istituzionale ha subito negli ultimi anni una trasformazione profonda – sempre più orientata alla trasparenza, all’accessibilità dei contenuti e alla capacità di dialogo diretto con pubblici differenti – Fondazione Perugia ha scelto di ripensare il proprio spazio digitale come un ecosistema vivo. Non più soltanto un sito informativo, ma uno strumento capace di mettere in connessione la Fondazione con cittadini, enti, associazioni, istituzioni, scuole, giovani e operatori culturali, rendendo immediata la fruizione delle informazioni e più intuitivo l’accesso alle attività promosse e sostenute. Il progetto, affidato all’agenzia di comunicazione studiogusto®, ha avuto come obiettivo principale la costruzione di un’architettura informativa solida e flessibile, in grado di accompagnare l’utente all’interno della molteplicità dei contenuti che caratterizzano l’azione della Fondazione. Arte, cultura, welfare, educazione e sviluppo del territorio convivono in un sistema coerente, progettato per garantire una navigazione semplice senza rinunciare alla complessità e alla ricchezza delle progettualità raccontate. L’esperienza di navigazione è stata pensata per essere fluida, intuitiva e inclusiva, in linea con le nuove aspettative della comunicazione digitale contemporanea. Anche il linguaggio visivo è stato completamente ripensato. Il colore diventa elemento identitario e narrativo, utilizzato come strumento per guidare l’attenzione e costruire un’esperienza coerente e riconoscibile. Il risultato è un’immagine istituzionale rinnovata, fresca e dinamica, in grado di dialogare anche con un pubblico giovane senza perdere autorevolezza, equilibrio e misura. Una sintesi tra rigore e apertura che riflette la natura stessa di Fondazione Perugia: un’istituzione profondamente radicata nel territorio e, al tempo stesso, costantemente orientata al futuro. Il nuovo sito diventa così anche una rappresentazione digitale dell’Umbria e del suo patrimonio artistico, culturale e naturale. Con questo nuovo progetto digitale, Fondazione Perugia conferma la propria volontà di investire su strumenti di comunicazione sempre più efficaci, trasparenti e accessibili, capaci di raccontare in modo contemporaneo il valore delle proprie azioni e il loro impatto sulla comunità.

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