Fondazione Perugia e Sviluppumbria firmano la convenzione per sostenere lo sviluppo dell’aeroporto dell’Umbria

Perugia, 7 luglio 2026 – È stata firmata questa mattina la convenzione tra Fondazione Perugia e Sviluppumbria finalizzata a sostenere lo sviluppo dell’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, infrastruttura strategica per la crescita economica, turistica e sociale della regione.

L’accordo nasce dalla volontà condivisa di rafforzare l’accessibilità dell’Umbria, migliorare i collegamenti con il resto d’Italia e con i principali mercati internazionali e favorire nuove opportunità di sviluppo per cittadini, imprese e operatori del turismo.

La firma della convenzione arriva in un momento particolarmente favorevole per il settore turistico regionale. Secondo le più recenti analisi sui flussi turistici nazionali, l’Umbria è infatti tra le regioni italiane che stanno registrando la crescita più significativa del turismo nel 2026, distinguendosi in particolare per la crescita del turismo domestico. Un risultato che conferma la crescente attrattività del territorio e la capacità dell’Umbria di proporsi come meta sempre più competitiva nel panorama nazionale.

In questo contesto, il potenziamento dell’aeroporto rappresenta un tassello fondamentale per consolidare e ampliare tale crescita, facilitando l’arrivo di nuovi visitatori e rafforzando la connessione della regione con i principali hub nazionali e internazionali.

La convenzione prevede il sostegno alle attività e agli interventi funzionali allo sviluppo infrastrutturale dello scalo, al consolidamento delle rotte esistenti e alla valutazione di nuovi collegamenti strategici, con l’obiettivo di incrementare l’accessibilità dell’Umbria e contribuire allo sviluppo del turismo, dell’economia e delle relazioni culturali.

Fondazione Perugia e Sviluppumbria condividono la convinzione che un sistema di collegamenti moderno ed efficiente rappresenti una leva decisiva per lo sviluppo del territorio, la competitività delle imprese e la valorizzazione delle eccellenze umbre.

“La firma di questa convenzione rappresenta un investimento sul futuro dell’Umbria”, dichiara Alcide Casini, Presidente di Fondazione Perugia. “Per la Fondazione lo sviluppo locale significa creare le condizioni affinché il nostro territorio sia sempre più accessibile, attrattivo e competitivo. L’aeroporto è un’infrastruttura strategica perché favorisce il turismo, sostiene le imprese, rafforza le relazioni economiche sociali e culturali e contribuisce a ridurre il divario infrastrutturale che per troppo tempo ha penalizzato la nostra regione. I segnali molto positivi che arrivano dal turismo ci confermano che l’Umbria sta vivendo una fase di crescita: è il momento di accompagnare questa dinamica con investimenti capaci di produrre effetti duraturi.”

“Questa convenzione consolida una collaborazione istituzionale orientata allo sviluppo del territorio e rafforza il percorso di crescita dell’aeroporto internazionale dell’Umbria”, afferma Luca Ferrucci, Amministratore Unico di Sviluppumbria. “Migliorare i collegamenti significa aumentare le opportunità per il sistema economico regionale, rendere l’Umbria più facilmente raggiungibile e sostenere un turismo di qualità, in costante espansione. Il momento è particolarmente favorevole: i dati confermano che la regione è tra quelle che crescono di più in Italia sotto il profilo turistico. Il nostro impegno è trasformare questo trend in una crescita strutturale, attraverso infrastrutture moderne, nuovi collegamenti e una sempre maggiore apertura dell’Umbria verso i mercati nazionali e internazionali.”