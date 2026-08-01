Foligno: sorpreso mentre asporta rame nell’ex Seminario Vescovile, 30enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato, nella flagranza di reato, un 30enne straniero responsabile del reato di tentato furto aggravato in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’operazione è scaturita nell’ambito del quotidiano e capillare controllo del territorio svolto dalle pattuglie della Sezione Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e alla tutela del patrimonio pubblico e privato.

I militari, a seguito di tempestiva segnalazione di movimenti sospetti pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, sono intervenuti presso lo stabile dell’ex Seminario Vescovile a Foligno e, sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a rimuovere e asportare il rame ivi presente.

Alla vista dei Carabinieri, il soggetto ha tentato la fuga scagliando la lastra di metallo contro gli operanti e minacciandoli attivamente brandendo un pesante ferma-porte tubolare in ferro per opporsi al controllo.

I militari della Sezione Radiomobile lo hanno bloccato e neutralizzarlo in sicurezza, senza alcuna conseguenza fisica né per il soggetto né per gli altri presenti.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari mentre il responsabile del furto, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per le suddette ipotesi di reato e, come disposto dal magistrato della Procura spoletina, informato al riguardo, collocato presso la camera di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Foligno, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Spoleto, che ha disposto nei confronti dell’indagato l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G..

L’efficace intervento conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare i reati di natura predatoria, in particolar modo i furti di materiali metallici e le intrusioni negli edifici, per garantire la sicurezza collettiva e la salvaguardia del decoro urbano sul territorio.