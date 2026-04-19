Foligno: seconda edizione del festival internazionale per la parità di genere

Due gli appuntamenti in programma per affrontare il tema della parità in modo positivo e costruttivo, condividendo buone pratiche, idee innovative e iniziative utili al cambiamento. Atteso il panel della giornalista e body activist Lara Lago sul discrimine legato all’aspetto fisico. Coinvolti gli Istituti secondari di secondo grado nell’incontro sull’arte strumento di parità.

Sarà Foligno ad accogliere l’ANTEPRIMA della seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere, quest’anno in programma a Perugia dal 4 al 9 maggio prossimi.

In attesa della conferenza stampa di presentazione in calendario nel capoluogo umbro il 27 aprile (Palazzo Donini), il Festival si annuncia con due appuntamenti che puntano a coinvolgere il territorio umbro in iniziative legate al tema della parità, promuovendo idee e buone pratiche utili a abbattere stereotipi, pregiudizi, violenza di genere.

Avvio la mattina di martedì 21 aprile con un evento dedicato agli istituti secondari di secondo grado della città che prenderanno parte al panel “L’espressione artistica per la costruzione di relazioni paritarie”. Una proposta nata sulla scia dell’iniziativa “Un Murale per le Donne. Proviamo a dire NOI un coro di colori”, realizzato in Viale Marconi dai ragazzi delle scuole contro la violenza sulle donne.

L’appuntamento è alle ore 10 nell’Aula Magna del Liceo Artistico “Guglielmo Marconi” – via Benedetto Cairoli – dove interverranno sul tema la dirigente M. Paola Sebastiani, Monia Berti docente di Discipline Grafiche Pittoriche Scenografiche, Maria Giuseppina Pacilli, docente di Psicologia Sociale all’Università degli Studi di Perugia. Modera Irene Falcinelli, docente di Lettere del Marconi.

Rilievo nazionale e aperto a tutti il secondo incontro, mercoledì 29 aprile, ore 17, che porterà invece a Foligno, nel Salone d’Onore del settecentesco Palazzo Brunetti-Candiotti, la nota giornalista di Sky, scrittrice e body activist Lara Lago. Dialogherà sul tema “Modelli, stereotipi e il discrimine del corpo non conforme”, con Marco Milella, professore di Filosofia e Pedagogia dell’Università di Perugia e Giudice Onorario Tribunale Minorenni dell’Umbria. Il focus sarà sui condizionamenti culturali relativi all’aspetto fisico, dal body shaming alla grassofobia. Modera Pamela Toni, vicepresidente dell’Associazione Donne Arci Subasio, realtà cittadina con cui l’evento è organizzato.

Il panel prenderà spunto dal volume di Lara Lago Il peso in avanti, edito da People. Un libro che sulla domanda “Che giro bisogna fare per liberare il proprio corpo dalle costrizioni della società?”, narra il trasferimento dell’autrice ad Amsterdam, trattando con ironia il tema del corpo grasso, la body positivity e la lotta contro i pregiudizi, lontano da narrazioni di sola sofferenza. I libri saranno forniti dalla Libreria Popup Libri/Spunti/Spuntini

Il Festival ringrazia l’Ente Giostra Quintana per la cortese ospitalità.