Foligno, rapina e pestaggio in centro: quattro arresti

Diciottenne e tre diciannovenni finiscono ai domiciliari

Gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno arrestato in flagranza quattro giovanissimi, ritenuti responsabili di concorso nei reati di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento.

Tutto ha avuto inizio quando la Volante del Commissariato, trovandosi a percorrere poco dopo mezzogiorno la centralissima Piazza della Repubblica, è stata richiamata da un passante che aveva segnalato come, nella vicina Via Gramsci, fosse in corso un’aggressione da parte di quattro ragazzi nei confronti di un loro coetaneo.

Raggiunto il luogo segnalato, gli Agenti del Commissariato hanno subito notato la vittima dell’aggressione, un ragazzo che si presentava con vistosi segni di percosse e con la maglietta strappata, il quale affermava di esser stato appena rapinato della collanina in oro che portava al collo e forniva precise indicazioni sulla direzione di fuga dei suoi quattro aggressori.

La Volante riusciva a raggiungerli immediatamente, visto che i rei si erano potuti allontanare solo di qualche decina di metri.

A questo punto, i poliziotti sottoponevano a controllo i quattro ragazzi, rinvenendo la collanina in oro appena rubata.

Nel frattempo, sopraggiungeva anche la vittima della rapina ed i quattro giovanissimi, incuranti della presenza dei poliziotti, la minacciavano più volte di morte.

I fermati venivano quindi condotti in Commissariato, luogo dove si portava anche il giovane rapinato, il quale, in sede di denuncia, oltre a confermare l’aggressione in strada, specificava che, nel corso della rapina, gli era stato anche danneggiato il telefono cellulare.

Venivano quindi redatti gli atti di rito, all’esito dei quali, considerata la gravità dell’episodio, i quattro responsabili – tre diciannovenni ed un diciottenne – venivano arrestati in flagranza per concorso nei reati di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento.

Su disposizione del P.M. di turno, i quattro arrestati sono stati tutti sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Gli indagati debbono comunque presumersi innocenti sino alla sentenza definitiva di condanna.