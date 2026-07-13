Foligno: operazione di contrasto alla criminalità, arrestato un 31enne per detenzione illegale di aggressivi chimici

I Carabinieri della Compagnia di Foligno, nel corso di mirati controlli del territorio finalizzati al contrasto della microcriminalità, hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne straniero, residente nel comune, per detenzione illegale di aggressivi chimici.

L’operazione è scaturita a seguito di un controllo d’iniziativa svolto dai militari nei confronti del ragazzo che circolava in questa via Clitunno a bordo di un’autovettura.

Gli operanti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo all’atto del controllo, ritenevano opportuno procedere a perquisizione e il conducente, prima ancora dell’inizio della stessa, prelevava dal vano portaoggetti del mezzo e consegnava spontaneamente una bomboletta spray da 100 ml contenente gas CS (orto-clorobenziliden-malononitrile). Tale sostanza è classificata dalla normativa italiana come un pericoloso aggressivo chimico, equiparato ad un’arma, il cui porto e detenzione sono vietati sul territorio nazionale.

A fronte del rinvenimento della citata bomboletta, i Carabinieri decidevano di estendere la perquisizione anche al domicilio dell’uomo, consentendo di ritrovare, all’interno della sua abitazione, ulteriori due bombolette piene e perfettamente efficienti della capacità di 100 ml ciascuna, delle quali, la prima contenente gas CS e la seconda contenente gel al peperoncino ad alto potenziale urticante.

Tutti e tre i dispositivi rinvenuti sono stati posti sotto sequestro penale per i successivi accertamenti tecnici.

Al termine delle formalità di rito, il 31enne è stato dichiarato in arresto per l’ipotesi delittuosa anzidetta.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto (PG), il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Spoleto.

L’arresto è stato convalidato ed è stata applicata all’interessato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla P.G.