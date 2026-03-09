Foligno, la Cgil sulla realizzazione della futura Casa della comunità: “Ora i fatti”

“Non basta la sede, ma servono personale e strumentazioni adeguati” – Iniziativa della Camera del lavoro di Perugia in vista del nuovo Piano socio sanitario regionale

La futura e auspicata Casa della comunità di Foligno è stata al centro dell’incontro organizzato dalla Cgil Perugia alla sala del crocifisso, nell’ambito del percorso partecipativo e di confronto voluto dalla Camera del lavoro perugina in vista del nuovo Piano socio sanitario regionale. Un’iniziativa che ha preso il via dal capoluogo umbro e che toccherà un po’ tutti i comuni della provincia con cui la Cgil intende “colmare il divario tra parole e fatti richiamando tutte le istituzioni a dare risposte concrete ai crescenti bisogni dei cittadini”.

All’iniziativa di venerdì 6 marzo, dal titolo ‘Sanità, tra declino e rilancio’ e che è stata molto partecipata da cittadini e operatori del settore, sono intervenuti Lucio Caporizzi e Mario Margasini di Nuove Ri-generazioni Umbria, Filippo Pesciaioli della Rsu Fp Cgil medicina territoriale, la psicologa Giada D’Alessi, Mario Bravi, consigliere comunale Pd di Foligno, Paolo Paolucci della Lega Spi Cgil Foligno, Mauro Zampolini, direttore del dipartimento di riabilitazione dell’ospedale di Foligno, e Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil Perugia. Il dibattito è stato introdotto e coordinato da Augusto Paolucci, segretario della Cgil Perugia.

“Sulla Casa della comunità a Foligno – fa sapere Paolucci –, ignorata per cinque anni dalla giunta regionale Tesei e su cui anche il sindaco di Foligno aveva osservato un rigoroso silenzio, si cominciano a vedere pronunciamenti positivi. Ora, dopo le numerose proteste del sindacato, dell’opposizione e dei cittadini, è comparsa la targa della Casa della comunità di cui la terza città dell’Umbria ha assolutamente bisogno. Dall’iniziativa è emersa la notizia che è uscito il bando per individuare un locale di 6.500 metri quadrati per ospitare la futura Casa della comunità. La sede è sicuramente importante, ma non basta, perché è necessario che all‘interno di essa ci sia personale e strumentazioni adeguate, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, per offrire servizi ai cittadini che hanno bisogno di risposte sul terreno socio/sanitario”.

“A Foligno, come in molte altre città dell’Umbria – ricorda ancora Paolucci –, abbiamo cittadini sempre più anziani (30% ultra 65enni, 10% ultra 80enni) e sempre più soli (9mila sono i folignati che vivono da soli e spesso si tratta di donne anziane) che necessitano di un luogo che prenda in carico i loro problemi. Sanità significa più personale, più sanità pubblica contro le privatizzazioni portate avanti dal governo nazionale, significa a Foligno avere un ospedale con servizi di qualità, significa buona sanità nei distretti del territorio. Su tutto ciò la Cgil darà battaglia per affermare la priorità della spesa sanitaria pubblica contro la spesa per il riarmo che è in atto in questi momenti difficili”.