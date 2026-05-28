Foligno: in stato di alterazione sferra calci ai portoni delle abitazioni e aggredisce i Carabinieri

Arrestato 29enne nigeriano sorpreso in possesso di un coltello ed altri oggetti atti ad offendere

​I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne nigeriano ritenuto responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni ad agente di polizia giudiziaria e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

​L’episodio ha avuto origine nella notte, a seguito di una richiesta di intervento giunta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 per disturbo alla quiete pubblica, in quanto un soggetto sferrava calci contro i portoni di ingresso di alcune abitazioni nel centro di Foligno.

I militari dell’Arma, tempestivamente giunti sul posto, hanno individuato e fermato il 29enne in un evidente stato di alterazione psico-fisica. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato sorpreso in possesso di un coltello e altri arnesi, sottoposti a sequestro.

A causa del perdurare del suo forte stato di agitazione, si è reso necessario il trasporto dell’uomo presso il locale Pronto Soccorso, sotto la costante vigilanza dei militari del Radiomobile che hanno garantito la regolare funzionalità del servizio sanitario e la sicurezza dei presenti.

La situazione è ulteriormente degenerata al termine delle cure mediche. Una volta dimesso infatti, giunto nell’area antistante il Pronto Soccorso, l’uomo è andato nuovamente in escandescenza, rivolgendo gravi minacce all’indirizzo degli operanti e afferrando un sasso da terra per lanciarlo al loro indirizzo ma i Carabinieri lo hanno prontamente immobilizzato e neutralizzato, circostanza in cui uno di loro ha riportato lievi lesioni.

Alla luce dei fatti, il 29enne è stato dichiarato in arresto e condotto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Foligno, dove è rimasto, in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto (PG), informato al riguardo.

A seguire, il Giudice del Tribunale spoletino, nel convalidare l’arresto dei Carabinieri, ha disposto a carico dell’interessato l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G..