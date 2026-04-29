Foligno, i commercialisti si formano per aiutare le imprese a usufruire della Zes

Incontro con esperti e tecnici che già operano in regioni dove la misura è già attiva da tempo – Il presidente dell’Ordine di Perugia, Guarducci: “Vista la complessità della disciplina, ruolo dei professionisti essenziale per sfruttare questa grande opportunità”

“La Zes Unica rappresenta un’opportunità strategica unica per favorire lo sviluppo delle nostre imprese e dei nostri territori, ma la sua disciplina è caratterizzata da un elevato livello di complessità tecnica, derivante dall’intreccio tra normativa interna, disciplina attuativa, regole procedurali dell’Agenzia delle entrate e principi dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Per questo il ruolo dei professionisti, e in particolare dei commercialisti, sarà essenziale per raggiungere i risultati che tutti auspichiamo”. Prende vita da questa constatazione di Enrico Guarducci, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia (Odcec), l’iniziativa pubblica di analisi e approfondimento sulle opportunità e sugli strumenti della Zona economica speciale Unica, che si è svolta all’Auditorium San Domenico di Foligno mercoledì 29 aprile. Un incontro, organizzato dallo stesso ordine professionale, in collaborazione con Confindustria Umbria e con il patrocinio del Comune di Foligno e della Regione Umbria, durante il quale sono intervenuti anche professionisti delle regioni in cui tale misura è già attiva da tempo, che hanno portato la loro esperienza e le loro conoscenze in materia a supporto dei colleghi umbri.

Tra le relazioni, infatti, anche quella di Stefano Ducceschi, console onorario di Germania in Italia e vicepresidente della Commissione Zes dell’Odcec Napoli, e Cristina Gagliardi, presidente della Commissione Zes dell’Odcec Napoli. I lavori si sono invece aperti con i saluti dello stesso Enrico Guarducci, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Perugia, di Paolo Bazzica, presidente della sezione territoriale Foligno di Confindustria Umbria, Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, e Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria.