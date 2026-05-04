Foligno, cade dal tetto della minicar, è gravissimo

Il giovane è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di Perugia

Il personale della Polizia di Stato di Foligno, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto all’interno del parcheggio di un centro commerciale dove era stato segnalato un incidente stradale con feriti, a seguito del quale ha denunciato un minorenne per il reato di lesioni stradali gravi.

Gli agenti del Commissariato, giunti sul posto, hanno constatato la presenza del personale sanitario del 118, intento a prestare soccorso a un ragazzo, successivamente trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all’Ospedale di Perugia.

Dai primi accertamenti dei poliziotti è emerso che il giovane – maggiorenne – è salito per gioco sul tettino della minicar guidata da un amico e durante una manovra mentre la macchina era in marcia è stato sbalzato senza riportare conseguenze.

In seguito, il giovane è risalito sul tettino dell’auto da dove, dopo una curva, a seguito del ribaltamento dell’auto, è stato nuovamente sbalzato andando ad impattare violentemente la testa a terra e riportando gravi lesioni.

Il giovane è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Gli accertamenti alcolemici effettuati sul giovane alla guida hanno dato esito negativo.

Al termine delle attività di rito, il conducente del veicolo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato lesioni personali stradali gravi.