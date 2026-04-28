Foligno: arrestato un 39enne macedone ai fini estradizionali per furti pregressi

Negli scorsi giorni personale della Polizia di Stato di Foligno è intervenuto in centro storico per una segnalazione di un soggetto molesto che era venuto a lite con altre persone.

Sul posto, gli Agenti del Commissariato di P.S. hanno riscontrato la presenza di un 39enne macedone – peraltro già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio – il quale appariva in evidente stato di ubriachezza e stava urlando contro altre due persone, colpendo inoltre più volte uno specchietto della loro autovettura.

Riportata la situazione alla calma, i poliziotti hanno assunto informazioni dagli altri due soggetti presenti, i quali hanno riferito che, poco prima, mentre transitavano a bordo della loro auto, si erano imbattuti in un uomo che vagava in mezzo alla strada barcollando ed avevano quindi deciso di interrompere la marcia per maggiore prudenza.

L’uomo aveva tuttavia iniziato ad inveire e ad urlare nei loro confronti, nonché a colpire uno specchietto del loro veicolo, costringendoli a richiedere l’intervento della Polizia.

Gli Agenti, dopo aver condotto il soggetto in Commissariato, hanno effettuato più approfonditi accertamenti sul suo conto, appurando che il 39enne era da mesi ricercato dalle autorità macedoni in relazione a pregressi episodi di furto consumati in quel Paese.

Pertanto, una volta redatti gli atti di rito, la Volante ha sottoposto l’uomo ad arresto ai fini estradizionali e lo ha immediatamente associato presso la casa di reclusione di Spoleto.

Perugia, 28 aprile 2026