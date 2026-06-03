Foligno, arrestato pusher 50enne: sequestrati 172 grammi di droga

Per l’uomo scattano arresti domiciliari e condanna a 1 anno e 4 mesi

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Foligno. In ultimo, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, impiegati in un specifico servizio, hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne folignate, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è maturata all’esito di un’attenta attività info-investigativa da cui erano emersi movimenti sospetti in una via urbana folignate. Gli operanti, dopo aver predisposto un discreto servizio di osservazione, hanno notato l’arrivo di uno scooter, che si è affiancato a un’autovettura in sosta, ed un veloce scambio di sostanza stupefacente, dietro a un corrispettivo in denaro.

L’immediato intervento ha permesso loro di bloccare i due soggetti e di accertare che il conducente dello scooter aveva appena ceduto all’automobilista – un 30enne italiano – un involucro contenente circa 3,5 g di marijuana, in cambio di una banconota da 50 euro.

Stante quanto appurato, i Carabinieri hanno esteso le operazioni di perquisizione all’abitazione dell’autore della cessione, al cui interno è stato rinvenuto un barattolo di vetro, nascosto nell’armadio della camera da letto. In esso, gli investigatori hanno rinvenuto un significativo quantitativo di droga, pronto per essere immesso sul mercato locale, vale a dire 88 grammi di marijuana e due panetti di 81 grammi di hashish complessivi.

Oltre allo stupefacente, che ammonta quindi a un totale di circa 172 grammi, è stata rinvenuta e sequestrata una bilancia utilizzata per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per la suddetta ipotesi di reato e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto (PG), informato al riguardo, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.

Inoltre, essendosi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, ha subito il ritiro della patente di guida e il sequestro del motociclo, eseguiti dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno, giunti in ausilio.

L’acquirente, 30enne, è stato invece segnalato alla competente Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

All’esito dell’udienza tenutasi dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato e l’interessato è stato condannato, a seguito di patteggiamento, ad una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 1800 euro di multa.

L’operazione conferma la costante attenzione e il forte impegno dell’Arma dei Carabinieri nel prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo ai contesti in cui risultano coinvolti soggetti appartenenti alle fasce d’età più giovani, maggiormente esposte ai rischi e alle conseguenze derivanti dall’uso di droghe.

Il soggetto, allo stato attuale delle indagini, si presume innocente.