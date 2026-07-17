Foligno, arrestato 55enne: dovrà scontare un anno e tre mesi per introduzione di monete false

Negli ultimi giorni, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno hanno intensificato la propria attività di controllo del territorio, dedicandosi particolarmente al centro storico ed alle aree periferiche di Scafali, Borroni e Sant’Eraclio.

L’attività degli uomini del Commissariato ha portato, complessivamente, all’identificazione di 88 persone, nonché all’effettuazione di numerosi posti di controllo nello svolgimento dei quali sono stati attenzionati 57 veicoli.

Tale monitoraggio ha permesso ai poliziotti di intercettare in strada un 55enne – già noto per reati di furto, estorsione e ricettazione, nonché per reati contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti – e di contestargli la violazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, alla quale l’uomo era sottoposto in relazione ad una condanna definitiva per il reato di introduzione nello Stato di monete false.

Essendone dunque stato rilevato l’arbitrario allontanamento dalla propria abitazione, gli Agenti del Commissariato hanno segnalato tale violazione all’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto che, a sua volta, ha immediatamente disposto la revoca del beneficio extracarcerario e l’immediato arresto del 55enne.

Pertanto, una volta redatti gli atti di rito, i poliziotti hanno provveduto a trarre l’uomo in arresto e ad associarlo presso la casa circondariale di Spoleto, dove dovrà scontare la pena della reclusione in misura pari ad un anno e tre mesi.