Fi giovani, due umbri nominati responsabili nazionali di dipartimento

Pannacci e Nevi: “Rafforzano l’Umbria nei livelli nazionali del Movimento”

Perugia, 2 maggio 2026 – Tra i nuovi incarichi come Responsabili nazionali dei Dipartimenti tematici di Forza Italia Giovani, ufficializzate dal Segretario nazionale Simone Leoni e dal Responsabile nazionale dei Dipartimenti Antony Mammino, spicca la presenza di due giovani amministratori umbri, a conferma del valore e della qualità della classe dirigente espressa dal territorio regionale.

Daniele Marcelli, vicesindaco di Avigliano Umbro ed ex segretario provinciale di Forza Italia Giovani, è stato nominato Responsabile nazionale del Dipartimento Politiche Giovanili e Volontariato.

Elia Franciosa, assessore al bilancio del Comune di Alviano e vicesegretario regionale di Forza Italia Giovani Umbria, assumerà invece il ruolo di Responsabile nazionale del Dipartimento Economia, Mercati e Finanza.

“Si tratta di incarichi di grande rilievo – sottolinea Forza Italia Giovani Umbria – che rappresentano un importante riconoscimento del lavoro svolto all’interno del movimento giovanile e nelle istituzioni locali. Due nomine che valorizzano l’Umbria e rafforzano la presenza del nostro territorio nei livelli nazionali del movimento. Siamo convinti che i due neo responsabili sapranno guidare con competenza, passione e spirito di servizio il lavoro dei rispettivi Dipartimenti, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo dell’azione politica di Forza Italia Giovani sui temi strategici”.

Ai due giovani amministratori giungono gli auguri di buon lavoro da parte del Segretario regionale, Edoardo Pannacci, del Segretario provinciale di Terni, Pietro Nevi, e di tutta Forza Italia Umbria.