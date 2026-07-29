Festivello porta musica e cultura a Rotecastello di San Venanzo

Lirica, musica popolare, dj set e tradizione nel programma della manifestazione

Prende il via Festivello 2026, organizzato dall’Associazione Cantinetta Eventi Aps. La manifestazione si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto 2026 nella suggestiva cornice medievale di Rotecastello, con il patrocinio del Comune di San Venanzo.

L’edizione di quest’anno propone un programma che intreccia alta cultura, musica da club e tradizione locale, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l’arte e di far vivere il borgo con lentezza, immersi nell’atmosfera unica delle sere d’estate. Ogni serata prevede cene e spettacoli a partire dalle ore 19.

L’apertura, giovedì 30 luglio, sarà dedicata a “Lirica sotto le stelle” con il concerto “Turandot” di Giacomo Puccini, nel centenario dell’opera, accompagnato dalla voce narrante di Gabriele Busti. Il cast prevede: Paola Stafficci (soprano) nel ruolo di Turandot; Alessandro Zucchetti (tenore) Imperatore; Stefano Rinaldi Miliani (basso) Timur; Marco Rumori (tenore) Calaf; Viola Sofia Nisio (soprano) Liù; Stefano Rinaldi Miliani (baritono) un mandarino. Al pianoforte il maestro Nicola Iannielli.

La serata sarà dedicata al ricordo del maestro Alessandro Nisio e del professor Giancarlo Busti, per rendere omaggio al loro prezioso contributo alla vita culturale del territorio. L’ingresso prevede la sottoscrizione della tessera associativa con contributo volontario. Le prenotazioni sono già aperte: 338 4160309 (Agnese).

Venerdì 31 luglio spazio ai ritmi popolari con l’energia di Officina Popolare, tra canti, Pizzica e Taranta. Sabato primo agosto la piazza del borgo si trasformerà in un club a cielo aperto per la Notte Night DJ, con Nicola Ripiccini, Mass e Max.P in console. La chiusura, domenica 2 agosto, sarà dedicata alla tradizione e alla comunità, con la classica cena paesana in piazza accompagnata dalla musica degli Zapping.

Tutte le sere sarà possibile cenare presso i locali de La Locanda del Borgo, su prenotazione: 339 191345043.

Nel mese di agosto Rotecastello ospiterà inoltre due appuntamenti di Suoni Controvento, sempre in collaborazione con l’Associazione Cantinetta Eventi Aps. Venerdì 7 agosto si esibirà Zara Colombo (ore 21 ad ingresso libro); venerdì 22 agosto (ore 17,15), per la sezione “Libri in cammino”, lo scrittore Giovanni Dozzini presenterà il suo libro “Maiorca”. L’incontro sarà accompagnato da un’escursione culturale: ritrovo alle ore 17:15 a Rotecastello per un trekking lento di 5 km (circa 2,5 ore) lungo i sentieri incontaminati che collegano la valle del Tevere al monte Peglia.