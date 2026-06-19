Festival Villa Solomei, a Solomeo l’anteprima dedicata al Brasile

Domenica 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica, Solomeo ospita l’Anteprima della 27ª edizione del Festival Villa Solomei, l’attesa rassegna annuale umbra di musica classica e contemporanea che ogni anno fa risuonare il suggestivo borgo e che quest’anno vede come Paese ospite il Brasile – tra musica, danza e cultura – per un viaggio sonoro tra le voci e i suoni della più grande nazione sudamericana.

Si comincia al mattino alle 11 con la conferenza musicologica dal titolo “Da Villa-Lobos a Caetano Veloso. Il Brasile come patria della musica” a cura di Silvia Paparelli. La pianista e musicologa umbra accompagnerà il pubblico in un itinerario di parole e musica alla scoperta di una vera e propria patria della musica, tra produzione colta nazional-popolare e tropicalismo. Nella fusione tra radici africane, indigene ed europee, il Brasile ha trasformato la musica in un potente strumento di identità culturale, innovazione e dialogo con il mondo.

Nel pomeriggio spazio alla musica con due concerti. Alle 17 al Teatro Cucinelli “Violons vibrez” con, Marco Serino e Andrea Cortesi al violino e l’Orchestra del Teatro Cucinelli – tra le formazioni orchestrali italiane più dinamiche e versatili della scena contemporanea – diretti da Johannes Skudlik.

I brani in programma: VIOLONS, VIBREZ! l’arrangiamento per 2 violini ed archi che il violinista Andrea Cortesi ha realizzato nel 2012 dall’originale per 2 violoncelli ed archi Violoncelles, Vibrez!, del 1993 del grande violoncellista e compositore Giovanni Sollima. ‘Violoncelles, Vibrez!’ è il brano di autore italiano vivente più eseguito al mondo. Come in tutta la produzione di Sollima anche questo pezzo oscilla tra puro lirismo e travolgenti pulsioni ritmiche che sono al tempo stesso ancestrali e moderne. A seguire Navarra, Op. 33 di Pablo de Sarasate, composta nel 1889, prende il nome dalla regione natale dell’autore, e riflette vivacemente il carattere e i colori della musica popolare spagnola. La composizione si distingue per il virtuosismo trascinante dei due violini solisti. Navarra crea un’atmosfera festosa ed energica, diventando uno dei pezzi da concerto più spettacolari del repertorio violinistico. L’arrangiamento per 2 violini e orchestra d’archi è di Giouri Bessonov. L’ultimo brano è la Serenata per archi op. 22 di Antonin Dvoràk, uno dei lavori più celebri del compositore ceco. Scritta nel 1875, fonde gli ideali classici, una certo profumo Wagneriano, l’influenza di Brahms, ma soprattutto la vena folclorica boema.

La giornata si chiude alle 19 nella Chiesa di San Bartolomeo con il concerto “L’organo ritrovato” dell’organista svedese Mathias Kjellgren. Il suo repertorio comprende musica dal Rinascimento ai giorni nostri, suonata sia su strumenti storici che moderni. Per 20 anni è stato organista nella chiesa di Santa Maria Maddalena nel centro di Stoccolma e attualmente è organista nella chiesa norvegese di Stoccolma. Per 10 anni ha insegnato al Royal College of Music di Stoccolma, al Piteå College of Music, al Nordiska Musikgymnasiet e tenuto diverse masterclass in Accademie e Istituzioni musicali.

Kjellgren ha realizzato numerose registrazioni nel corso degli anni, sia come organista solista che come musicista da camera ed è apparso in programmi radiofonici e televisivi nazionali e internazionali.





INFO:

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione