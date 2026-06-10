Festival dei Tramonti, oltre 60 eventi tra lago, musica e cultura

La quarta edizione coinvolgerà tutti gli otto Comuni del Trasimeno. Evento clou il concerto di Bobby Solo alla Rocca del Leone

Una manifestazione che per dieci giorni unisce musica, cultura, natura, gusto e persone trasformando tutti gli otto Comuni dell’Unione del Trasimeno in un palcoscenico diffuso. È quanto prevede la quarta edizione del “Festival dei Tramonti”, in programma dal 26 giugno al 5 luglio 2026. La kermesse, organizzata da APS Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità, si svilupperà tra Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Panicale, Piegaro e Paciano con anteprime esclusive nella Città di Corciano, a partire dal 12 giugno, e al Golf Club Perugia. Oltre 60 eventi per vivere, ammirare e gustare i sapori del territorio legati al Lago Trasimeno. L’evento clou del festival sarà il concerto di Bobby Solo, in programma sabato 4 luglio (ore 21) alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, per un viaggio tra successi e ricordi, in una cornice naturale unica.

Il programma della manifestazione – che ha il patrocinio della Regione Umbria, Assemblea Legislativa dell’Umbria, Provincia di Perugia, Gal Trasimeno Orvietano, dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, dei relativi Comuni e della Città di Corciano – è stato presentato mercoledì 10 giugno presso la sala Fiume di palazzo Donini, a Perugia, alla presenza di Sarah Bistocchi presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria; Fabio Cancelloni, presidente APS Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità; Simona Cancelloni, presidente della Fondazione “Nati per Vivere”; Francesca Caproni, direttrice del Gal Trasimeno Orvietano; Cristian Betti, consigliere regionale oltre alle istituzioni locali, le associazioni coinvolte, gli artisti e i sostenitori.

La conferenza stampa, moderata dalla coordinatrice della manifestazione Cristina Panico, è stata aperta con l’intervento della presidente Sarah Bistocchi che ha dichiarato: “Il Festival dei Tramonti non è un evento: è un modo di vivere il territorio. È un incontro tra natura, cultura, gusto e persone. È un’idea di cultura trasversale che ci piace”. Bistocchi ha ricordato che la Regione Umbria ha aumentato i fondi dedicati alla cultura per concludere ringraziando Fabio e Simona Cancelloni per l’attività della Fondazione Nati per Vivere. “Con la loro sensibilità e il loro lavoro, portato avanti con dedizione, hanno trasformato un doloroso vissuto – ha concluso – in una volontà di dare un aiuto concreto a chi ha perso il senso e la gioia di vivere”.

Parole di elogio anche dal consigliere regionale Cristian Betti. “Ringrazio Fabio e Simona – ha detto – che hanno ideato questa manifestazione. Il lago Trasimeno è importante per la nostra regione, rappresenta uno scenario unico caratterizzato da tramonti mozzafiato. È un territorio che sa offrire scorci incredibili. Questo festival permette di unire vista, gusto e eventi che valorizzano questa parte importante di Umbria”.

Subito dopo Fabio Cancelloni ha illustrato alcune novità di questa edizione a partire dal coinvolgimento, per la prima volta, di tutti i Comuni dell’area del Trasimeno, inseriti nell’Unione. “Il festival dei Tramonti – ha affermato – è un contenitore di turismo dinamico, che si arricchisce ogni anno di attività nuove che permettono di far conoscere il nostro lago Trasimeno”. Cancelloni, infine, ha dichiarato che grazie alla sua adesione a Cinetour – organizzazione internazionale che comprende 125 festival cinematografici provenienti da 68 Paesi del mondo, impegnata nel rafforzamento del dialogo tra festival e nella promozione dei territori attraverso il cinema – l’evento sarà anche una vetrina internazionale per la promozione del territorio.

La direttrice Francesca Caproni, che da sempre sostiene la manifestazione, ha sottolineato che “ogni anno propone un programma più ricco, con attenzione a temi fondamentali per il nostro territorio. Fabio e Simona sono degli imprenditori che restituiscono un valore aggiunto al territorio sia con l’Aps Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità sia con la Fondazione”.

Simona Cancelloni, infine, ha illustrato le iniziative dedicate alla Fondazione che sono inserite all’interno del Festival come i due tornei di golf, il torneo di burraco e la serata dedicata a Nati per Vivere, in programma il 6 luglio a margine della manifestazione. “Noi vogliamo essere presenti nelle piazze e negli eventi dove si parla di convivialità, incontri e musica perche la nostra mission principale è quella di abbattere il pregiudizio che ancora c’è intorno ai temi legati al suicidio e alla depressione”, ha concluso Simona Cancelloni.

LE ANTEPRIME DEL FESTIVAL

Il Festival dei Tramonti aprirà la sua quarta edizione con delle anteprime esclusive. Da venerdì 12 fino a giovedì 25 giugno sarà possibile ammirare all’interno della Galleria del Centro Commerciale Quasar di Corciano la mostra fotografica “Intramontabili Tramonti”, realizzata in collaborazione con Hobby Foto Perugia. In esposizione ben 100 scatti partecipanti al concorso del Festival, un racconto visivo emozionante che celebra la bellezza senza tempo dei tramonti al Trasimeno.

Sabato 13 e domenica 14 giugno (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), sempre presso il Centro Commerciale Quasar Village, è in programma un’installazione partecipativa, dedicata al valore delle differenze e dell’inclusione, in collaborazione con l’associazione Uno in Più.

Venerdì 19 giugno (ore 20,30) piazza Coragino di Corciano si accenderà con il concerto della band AnimÅurora: la voce intensa di Aurora Scorteccia, maestra di canto di Nicolò Filippucci – vincitore del “Festival di Sanremo 2026”, nella categoria Giovani – accompagnata da Tommaso Basiglini al pianoforte, Giorgio Panico al basso e Francesco Speziali alla batteria, per una serata di grande musica.

Anche quest’anno spazio allo solidarietà con il torneo “Sunset charity golf challenge”. La prima gara è in programma giovedì 25 giugno (dalle ore 16 alle 21) presso il Golf Club Perugia Santa Sabina di Perugia, un appuntamento sportivo al tramonto all’insegna della solidarietà. L’evento sostiene la Fondazione Nati per Vivere, unendo passione per il golf e impegno benefico.

TUTTI I GIORNI DEL FESTIVAL

Tutti i giorni della manifestazione (dalle ore 20) sarà possibile degustare nella Fattoria Luca Palombaro a Monte del Lago cene gourmet che celebrano l’anima autentica del lago attraverso un percorso di sapori raffinati e identitari, dove ogni piatto è un omaggio al Trasimeno e alla sua bellezza senza tempo. Ogni sera sono in programma accompagnamenti musicali, teatrali ed artistici. A rendere l’evento imperdibile anche il menu proposto grazie alla creatività dell’Unione Regionale Cuochi Umbri (Urcu), dell’associazione Provinciale Cuochi Perugia e all’energia dei ragazzi dell’associazione Mato Grosso e Uno in Più che cureranno il servizio.

Sempre a Monte del Lago da sabato 27 giugno fino a venerdì 3 luglio (dalle ore 19,30 alle 20) sarà protagonista la “Piece teatrale sulle orme di Giacomo Puccini”. Tra parole e memoria, prende vita il soggiorno lacustre di Giacomo Puccini, raccontato dal Laboratorio del Martedì, con musica e paesaggio che si intrecciano in un racconto senza tempo. Sabato 4 e domenica 5 luglio (dalle ore 19,30 alle 20), invece, sempre nel borgo di Monte del Lago si terranno “Sussurri narrati al tramonto”. Tra vicoli sospesi e scorci sul Trasimeno, Francesca Caprai accompagna il pubblico in un percorso di narrazione itinerante dedicato alle storie lacustri. Racconti antichi, leggende e memorie d’acqua prendono vita al calar del sole, intrecciandosi con l’atmosfera intima e poetica del festival.

IL PROGRAMMA

Molti gli appuntamenti di prestigio in programma durante i dieci giorni del Festival che prevedono tutte le sere – anche in contemporanea su diverse location – tour rilassanti sul Lago Trasimeno a bordo di una e-boat elettrica, trekking, tono walk, kayak, raduni equestri, quad experience, spettacoli di danza, aperitivi, torneo di burraco, mostre, corsi di acquarello, incontri, concerti di musica jazz, leggera e celtica, rappresentazioni teatrali, racconti e favole.

Tutto il programma del Festival è consultabile nel sito:

www.festivaldeitramonti.it.

Gli appuntamenti sono prenotabili al numero +39 348 3065019 o scrivendo una email a: info@festivaldeitramonti.it.