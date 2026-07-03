Festival dei Tramonti, gran finale con Bobby Solo

Weekend conclusivo sul Lago Trasimeno tra musica, spettacoli, escursioni, teatro e iniziative all’alba e al tramonto

Gran finale per la quarta edizione del Festival dei Tramonti, la manifestazione promossa da Aps Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità, in programma fino a domenica 5 luglio nei Comuni del Lago Trasimeno: Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Panicale, Piegaro e Paciano.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà il concerto di Bobby Solo, previsto per sabato 4 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice della Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Il Festival si accenderà di musica e atmosfere emozionanti, offrendo al pubblico una serata indimenticabile sul Lago Trasimeno, tra grandi successi, ricordi e uno scenario naturale di rara bellezza. Informazioni e prenotazioni:

https://www.festivaldeitramonti.it/evento/bobby-solo-live-al-trasimeno/. I biglietti saranno disponibili anche su Ticket Italia.

La giornata di sabato 4 luglio si aprirà con due iniziative a San Savino. Alle ore 17,30 sarà possibile partecipare ad un’esperienza unica “Sui sentieri del tramonto in quad”, esplorando il territorio del Trasimeno tra polvere dorata e scorci indimenticabili. Un’esperienza dinamica che si arricchisce di gusto con un aperitivo servito in una terrazza panoramica. Poco dopo, alle 18, prenderà il via “Pedalando verso il tramonto”, al ritmo della sera, tra colline e panorami che si accendono di rosso. Un tour guidato in e-bike con aperitivo per assaporare ogni sfumatura del giorno che finisce.

Doppio appuntamento anche al Club Velico di Passignano sul Trasimeno. Alle ore 18 si terrà una sfilata di moda con Mamy & Mousy dedicata ai più piccoli dove stile, gioco e fantasia si incontrano tra sorrisi e leggerezza. A seguire Mirko Revoyera e il maestro Giorgio Pinai, attraverso la lettura di favole coinvolgenti ed in collaborazione con Tsa Trasimeno Servizi Ambientali, accompagneranno grandi e piccini alla scoperta di temi importanti: sostenibilità, amore per l’ambiente, riciclo e antispreco. A completare il racconto un gustoso aperitivo.

Serata dedicata alla stregoneria è quella in programma nel centro storico di Castiglion Fosco. Si comincerà alle ore 18 con una visita guidata tra i simboli del borgo – torre, castello e chiesa – per scoprire l’anima storica e culturale del territorio. Seguirà, alle 19, una speciale apericena “magica” con sapori e suggestioni ispirate al tema. Infine, alle 20,45, la Compagnia Teatrale San Cristoforo porterà in scena una rappresentazione intensa e coinvolgente ispirata al processo di Matteuccia da Todi, accusata di stregoneria e condannata al rogo. Lo spettacolo restituirà al pubblico uno spaccato di storia, credenze e paure del passato, dando voce a una figura simbolica e drammatica, in un’esperienza teatrale immersiva e suggestiva.

“Orizzonti dorati: ghiotte apericoccole al tramonto” nella terrazza panoramica di Montecolognola a partire dalle ore 20. Al calar del sole, i sapori ricercati de La Ghiottoneria accompagneranno un’esperienza sospesa tra gusto e paesaggio.

Due anche gli appuntamenti a Monte del Lago. Dalle ore 19,30 ci saranno i “Sussurri narrati al tramonto”. Tra vicoli sospesi e scorci sul Trasimeno, Francesca Caprai accompagnerà il pubblico in un percorso di narrazione itinerante dedicato alle storie lacustri. Racconti antichi, leggende e memorie d’acqua prenderanno vita al calar del sole, intrecciandosi con l’atmosfera intima e poetica del festival. Dalle 20 come sempre la Fattoria Luca Palombaro ospiterà la cena gourmet con accompagnamento musicale.

Domenica 5 luglio, ultima giornata della manifestazione, si comincerà alle ore 8 con “Pedalando intorno al lago”. Un viaggio dove ogni pedalata segue il respiro dell’acqua e il profilo morbido delle colline. In compagnia del Team Maté, il lago si svela curva dopo curva, tra riflessi dorati e silenzi che parlano.

Dalle 17,30 alle 19,30 “Il lago si accende d’oro: viaggio al tramonto con aperitivo a bordo” con partenza dal nuovo pontile di Tuoro.

Doppio appuntamento alla terrazza panoramica di Montecolognola. Dalle 18,30 sarà in programma “Segreti di bellezza: laboratorio di make-up”. Creatività, bellezza e natura si incontrano in un laboratorio di make-up. Un’occasione per sperimentare, divertirsi, coccolarsi e lasciarsi ispirare dalla luce unica del lago. Seguirà, dalle ore 20, “Orizzonti dorati: ghiotte apericoccole al tramonto”.

Anche domenica si ripetono i due appuntamenti a Monte del Lago con dalle ore 19,30 i “Sussurri narrati al tramonto” e alle 20 la cena gourmet alla Fattoria Luca Palombaro con accompagnamento musicale.

La chiusura del Festival sarà affidata allo spettacolo teatrale “Assolte”, in programma alla Rocca di Passignano sul Trasimeno alle ore 21. Saranno raccontate storie difficili, dolorose, ma necessarie. Storie che esistono ancora oggi e che troppo spesso restano ai margini, nel silenzio.

Tutti gli appuntamenti in programma nei prossimi due giorni sono prenotabili al numero +39 348 3065019 o scrivendo una email a: info@festivaldeitramonti.it.

Il Festival dei Tramonti ha il patrocinio della Regione Umbria, Assemblea Legislativa dell’Umbria, Provincia di Perugia, Gal Trasimeno Orvietano, dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, dei relativi Comuni e della Città di Corciano.

Tutto il programma del Festival è consultabile nel sito: www.festivaldeitramonti.it .

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