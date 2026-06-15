Festa Europea della Musica, Perugia protagonista con il Conservatorio

Sarà celebrata per la prima volta con un ricco palinsesto congiunto tra Comune di Perugia e Conservatorio “F. Morlacchi” la tradizionale Festa Europea della Musica, nata in Francia nel 1982 e da allora in programma ogni 21 giugno.

Su invito dell’amministrazione comunale, quest’anno il Conservatorio perugino proporrà un fitto programma di concerti – organizzato da Gianluca Saveri, docente di strumenti a percussione e referente per i rapporti con gli Enti dell’Istituzione perugina di Alta Cultura – con la partecipazione attiva dei giovani studenti più meritevoli, sia come solisti che in gruppi.

“Per il Comune di Perugia – dichiara Fabrizio Croce, assessore al Turismo, allo Spettacolo dal vivo e alla Creatività urbana – aderire alla Festa è come seguire la sua vocazione storica alle arti e alla musica: la presenza di una Istituzione musicale di alta formazione in città, come il Conservatorio, è un fiore all’occhiello, e il suo coinvolgimento in questa iniziativa rappresenta una naturale estensione della sua attività verso la città, come in un abbraccio che gli scenari storico-naturali dell’acropoli possono esaltare e rendere magico.

Ci tengo, inoltre, ad aggiungere che il programma sarà arricchito anche da una serie di attività collaterali, alcune delle quali organizzate dalle Biblioteche comunali. Quella posta in fondo al programma, poi, ha un valore simbolico particolare, perché si tratta di un Flash mob corale cui hanno già aderito oltre 70 membri di vari cori cittadini, e si terrà nel tardo pomeriggio della domenica, al termine di tutte le altre esibizioni, ai piedi della scalinata di Palazzo dei Priori. Viva la musica!”

“Per il Conservatorio – prosegue il direttore Marco Lena – partecipare alla Festa Europea della Musica nel centro della città rappresenta una bella opportunità di promozione e visibilità, e testimonia, dopo il concerto del 2 giugno per la Festa della Repubblica, l’interesse e l’attenzione dell’amministrazione verso la nostra proposta formativa e culturale”.

Il programma di domenica 21 giugno sarà aperto alle 11.40, nel sagrato della Cattedrale in Piazza IV Novembre, con l’esibizione del Quartetto di Timpani, seguita, alle 12.30, dal concerto per clarinetto solista nella loggia di Palazzo dei Priori. Nel pomeriggio si riparte alle 16.15 nella terrazza di palazzo Baldeschi, in Piazza della Repubblica, con il Sax ensemble; alle 17, nel sagrato della Cappella Col Landone in corso Vannucci, concerto del Quartetto Jazz, e alle 18 concerto di Canto e pianoforte; alle 18.40, nella Loggia di Braccio, tocca all’ensemble di Viole da gamba, mentre alle 19.15, sulla scalinata di palazzo dei Priori, chiuderà la giornata l’esibizione dei Cori riuniti di Perugia.

