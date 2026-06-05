Festa dell’Arma dei Carabinieri, presidente Proietti: “Presidio di legalità e sopralluogo nei territori più fragili”

Perugia, 5 giugno 2026 – La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha partecipato questa mattina a Norcia alle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, un evento alla presenza delle istituzioni civili, militari e religiose, dei cittadini e degli studenti, nel segno della riconoscenza verso una delle istituzioni più amate e radicate nel Paese.

La cerimonia, presieduta dal comandante della Legione Carabinieri Umbria, generale di brigata Luca Corbellotti, si è svolta in piazza San Benedetto, nel cuore della città simbolo della ricostruzione post-sisma. In occasione della ricorrenza sono stati inoltre allestiti stand informativi e una mostra statica dei mezzi dell’Arma, che hanno consentito ai cittadini di conoscere più da vicino le attività svolte quotidianamente dai Carabinieri al servizio della collettività.

“Rivolgo il più sentito ringraziamento, a nome dell’intera comunità umbra, alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri per il lavoro che svolgono ogni giorno con professionalità, senso dello Stato e straordinaria dedizione – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza dei cittadini, per la tutela della legalità e per la coesione delle nostre comunità”.

La presidente ha sottolineato la scelta di celebrare la ricorrenza a Norcia, città che continua a rappresentare un esempio di resilienza e rinascita.

“Essere qui oggi assume un significato particolare. Norcia è il simbolo di una comunità che ha saputo affrontare prove durissime senza perdere la propria identità e la propria forza. In questi anni i Carabinieri sono stati un presidio costante accanto ai cittadini, garantendo sicurezza, assistenza e vicinanza nei momenti più difficili. Per questo la loro presenza nei territori, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni, è un valore prezioso che va riconosciuto e sostenuto”.

La presidente ha quindi evidenziato il ruolo dell’Arma come istituzione impegnata nel contrasto alla criminalità e anche come elemento essenziale del rapporto di fiducia tra Stato e cittadini.

“L’Arma dei Carabinieri incarna i valori della Repubblica e della Costituzione. Attraverso il servizio quotidiano svolto nelle stazioni presenti capillarmente sul territorio contribuisce a rafforzare quel sodalizio tra istituzioni e cittadini che rappresenta una delle colonne della nostra democrazia. A tutte le donne e gli uomini in uniforme va la gratitudine della Regione Umbria e l’augurio di poter continuare a svolgere la propria missione con lo stesso spirito di servizio che da oltre due secoli contraddistingue questa grande istituzione. Ringrazio con particolare commozione la presenza delle medaglie d’oro e dei parenti dei Carabinieri che hanno perso la vita in servizio, e tutti i Carabinieri che hanno ricevuto encomi per le loro azioni coraggiose in servizio e fuori servizio: ascoltare le storie di coraggio, abnegazione e umanità in una piazza rinata come quella di Norcia ci ha davvero commosso”.

La celebrazione si è conclusa con la consegna delle ricompense ai militari distintisi in attività di servizio e con il saluto delle autorità ai reparti schierati.