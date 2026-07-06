Federsanità Anci Umbria, approvato il bilancio sociale del biennio

Via libera all’unanimità agli atti contabili e alla trasformazione in persona giuridica

Federsanità Anci Umbria rafforza il proprio ruolo di infrastruttura strategica per la salute dei territori, presentando un bilancio sociale che racconta un biennio di attività concrete, innovative e pienamente integrate tra Comuni, aziende sanitarie e istituzioni regionali. Dalla prevenzione One Health alle politiche sulle dipendenze, dalla sicurezza ambientale alla donazione degli organi, fino al contrasto al randagismo: l’azione dell’ente si conferma un punto di riferimento operativo per amministratori e professionisti della sanità pubblica, capace di trasformare la collaborazione interistituzionale in risultati tangibili per le comunità umbre.

Nel corso dell’assemblea di bilancio che si è tenuta nei giorni scorsi, Federsanità ha illustrato le attività svolte nel biennio e ha approvato all’unanimità gli atti contabili, insieme al passaggio alla contabilità di competenza e alla trasformazione dell’ente in persona giuridica. Un passaggio che consolida ulteriormente la struttura organizzativa e la capacità di programmazione dell’Associazione.

Su questo si è incentrato l’intervento del presidente Luca Secondi, che ha ricordato la natura peculiare di Federsanità Anci Umbria: una rete che unisce i 92 Comuni rappresentati da Anci Umbria alle principali realtà della sanità regionale — Aziende ospedaliere di Perugia e Terni, Usl Umbria 1 e 2, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche — creando un modello di governance integrata che supera i tradizionali confini istituzionali. Un esempio che trova piena applicazione nel nuovo piano regionale della prevenzione 2026-2031, fondato sull’approccio One Health.

Subito dopo il direttore Daniele Benedetti ha illustrato un quadro ricco di progettualità: 12 tavoli di lavoro tematici, nati sulle dipendenze e ampliati ad altri ambiti socio-sanitari; contrasto alle nuove dipendenze (alcol, droghe, gioco online, smartphone, device), con interventi integrati nel piano socio-sanitario e nel piano della prevenzione; randagismo e benessere animale con microchippatura, sterilizzazioni, controllo dei canili, proposta di modifica della legge regionale, polo cinofilo di comunità, corso per “cani morsicatori”; sicurezza ambientale e prevenzione con un supporto ai Comuni su emergenza calore, arbovirosi e utilizzo corretto dei prodotti per la disinfestazione; donazione degli organi con rilancio delle attività formative con varie associazioni e l’avvio del progetto nelle scuole da settembre; supporto operativo ai Comuni con convenzioni per elisoccorso notturno e Dae (Defibrillatori automatici esterni), con sistema georeferenziato per la localizzazione dei defibrillatori; piano della prevenzione con la mappatura degli spazi verdi, dei parchi e delle “Palestre della Salute”. Tra i temi trattati anche l’evoluzione della Federsanità Academy.

Erano presenti all’assemblea anche Emanuele Ciotti, vice presidente vicario e direttore generale dell’Usl Umbria 1, Vincenzo Caputo, direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche, Alessandra Salinetti, assessore al welfare, politiche sociali e della disabilità del Comune di Terni, e Costanza Spera, assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia.

Hanno partecipato per Anci Umbria anche il presidente Federico Gori e il segretario generale Silvio Ranieri che hanno ribadito il valore della collaborazione tra Anci e Federsanità, soprattutto per i piccoli Comuni, annunciando nuove attività congiunte, tra cui il monitoraggio regionale sulle politiche cimiteriali.

L’assemblea si è conclusa con l’approvazione unanime di tutti i punti all’ordine del giorno e con il ringraziamento del presidente Secondi per il lavoro condiviso e la partecipazione attiva degli enti coinvolti.