Fascicolo Sanitario Elettronico, nei territori umbri la sfida del consenso raccolta dai DigiPASS   

Perugia, 27 giugno 2026 – Sono in corso in tutta l’Umbria le Giornate del Fascicolo Sanitario Elettronico, il programma di eventi territoriali che fino al 2 luglio coinvolge i dodici distretti sanitari regionali con attività di facilitazione digitale, informazione e confronto dedicate al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto regionale sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e vede impegnata la rete dei DigiPASS nei comuni capofila dei distretti sanitari. I facilitatori digitali sono presenti nelle sedi delle Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2, nelle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni, nelle Case della comunità, nelle farmacie e negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

L’obiettivo è informare i cittadini sulle funzionalità del Fascicolo Sanitario Elettronico, favorirne un utilizzo più consapevole e promuovere il rilascio del consenso alla consultazione dei dati sanitari per finalità di cura. Il consenso permette ai professionisti sanitari coinvolti nel percorso assistenziale di consultare le informazioni contenute nel Fascicolo, contribuendo a una presa in carico più completa e alla continuità delle cure.

L’attività di facilitazione si svolge direttamente nei luoghi della cura e nei servizi sanitari, attraverso incontri individuali con i cittadini, assistenza nell’accesso al Fascicolo e momenti di informazione dedicati alle opportunità offerte dalla sanità digitale.

L’azione di prossimità avviata sul territorio sta accompagnando una crescita costante dei consensi espressi dai cittadini. Secondo gli ultimi dati regionali, in circa sei mesi le autorizzazioni alla consultazione per finalità di cura sono passate da circa 210 mila a oltre 300 mila, con un incremento di oltre 90 mila consensi. Un risultato che conferma il progressivo consolidamento del FSE come strumento di accesso ai servizi sanitari regionali.

In questo quadro, le Giornate del Fascicolo Sanitario Elettronico rappresentano il momento centrale dell’attività di prossimità con i cittadini. Accanto ai punti informativi e ai servizi di facilitazione digitale, nei dodici comuni capofila dei distretti sanitari sono in programma incontri pubblici con la partecipazione di sindaci, amministratori locali, rappresentanti delle aziende sanitarie e ospedaliere, professionisti della salute, farmacisti e istituzioni regionali.

Gli incontri costituiscono occasioni di approfondimento sul ruolo del Fascicolo Sanitario Elettronico nell’organizzazione dei servizi sanitari e sul valore del rilascio del consenso alla cura, favorendo il confronto tra istituzioni, operatori sanitari e cittadini.

In questo senso, la rete dei DigiPASS conferma il ruolo della facilitazione digitale quale strumento di accompagnamento all’innovazione dei servizi pubblici. L’informazione e il supporto diretto ai cittadini rappresentano infatti elementi essenziali per favorire un utilizzo sempre più diffuso e consapevole del Fascicolo Sanitario Elettronico e per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario regionale.