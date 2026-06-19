Farmacisti in sciopero anche in Umbria: presidi a Perugia e Terni

Al centro della protesta il rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre un anno

Farmacisti in sciopero il 17 giugno anche in Umbria. A Perugia il presidio si è svolto in Piazza IV Novembre, mentre a Terni davanti al Comune. Alla base della mobilitazione lo stallo della trattativa con Assofarm per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2024. Nonostante mesi di confronto, non è stata raggiunta un’intesa ritenuta soddisfacente né sotto il profilo economico né sotto quello normativo. Secondo le organizzazioni sindacali, le proposte avanzate dalla parte datoriale sarebbero infatti insufficienti rispetto al valore del lavoro svolto e all’evoluzione del servizio farmaceutico pubblico.



Secondo le organizzazioni dei lavoratori, l’evoluzione della “farmacia dei servizi” ha comportato un significativo aumento delle responsabilità senza un corrispondente riconoscimento economico, a fronte di un ruolo sempre più centrale nel sistema sanitario territoriale.



“Per questo – spiegano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil –, la vertenza non riguarda soltanto il rinnovo di un contratto scaduto da oltre un anno, ma investe direttamente la qualità e la tenuta del servizio pubblico reso ai cittadini. Con i presìdi del 17 giugno intendiamo richiamare l’attenzione sulla necessità che venga riconosciuto pienamente il valore del lavoro svolto dalle farmaciste e dai farmacisti e si giunga finalmente a una conclusione positiva della trattativa”

Martina Braganti