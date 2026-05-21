Fabio Conte & Friends, serata benefica a San Francesco al Prato

Venerdì 22 maggio alle ore 21 l’Auditorium San Francesco al Prato ospiterà “Fabio Conte & Friends”, evento benefico patrocinato dalla Regione Umbria.

Ospite della serata sarà Antonio Mezzancella, one man show e imitatore noto per la trasmissione Tale e Quale Show.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Fabio e Simona Cancelloni – Nati per Vivere a sostegno del progetto “Anima”, dedicato alla prevenzione e al benessere psicologico nelle scuole.

Nel corso dell’intervista di presentazione dell’evento, Fabio Conte e Antonio Mezzancella hanno sottolineato il valore della musica, del sorriso e della condivisione, invitando il pubblico a partecipare alla serata solidale.

Andra Diana Ilascu