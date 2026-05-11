Evade e vìola le prescrizioni degli arresti domiciliari: denunciato un 34enne

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di verifica del rispetto della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha denunciato un 34enne per il reato di evasione.

L’uomo, infatti, allontanatosi dal proprio domicilio senza giustificato motivo, è stato sorpreso dagli operatori in via Mario Angeloni.

Sentito in merito alla propria condotta, il 34enne non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.

Accompagnato in Questura per gli atti di rito, è emerso che l’uomo, giorni addietro, in violazione delle prescrizioni che gli consentivano di allontanarsi dal domicilio per recarsi a lavoro, era stato sorpreso presso una palestra di Perugia, motivo per il quale era stato denunciato.

Gli ulteriori approfondimenti, hanno consentito di appurare che il 34enne, da diverso tempo, non si era più recato sul luogo di lavoro, violando le prescrizioni e comportando la revoca dell’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.