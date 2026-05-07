Euronics Gubbio: a rischio otto posti di lavoro, i sindacati chiedono chiarezza

Annunciata “informalmente” la chiusura del punto vendita entro giugno. La Filcams Cgil ha proclamato lo stato di agitazione e annunciato iniziative: “Quali le reali motivazioni?”

Preoccupazione per il futuro di otto lavoratori del punto vendita Euronics di Gubbio, per cui è stata annunciata informalmente la chiusura entro giugno da parte della società che gestisce il negozio. Secondo l’organizzazione sindacale Filcams Cgil di Perugia, “al momento mancano informazioni chiare e ufficiali sulle ragioni della decisione. A fronte di un bilancio negativo presentato dall’azienda, non è stato reso disponibile un quadro economico completo, lasciando aperti interrogativi sulle reali motivazioni”.

“I lavoratori – prosegue la Filcams Cgil Perugia – restano così in una situazione di incertezza sulle prospettive occupazionali. Preoccupa anche il ruolo del gruppo Butali, concedente del marchio e del ramo di azienda, che al momento non ha assunto iniziative visibili per la salvaguardia dei livelli di occupazionali. Sollecitiamo quindi trasparenza sulla situazione e il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti coinvolti, compreso quello delle istituzioni locali”.

Alla luce di ciò è già stato proclamato lo stato di agitazione lo scorso 30 aprile e sono annunciate ulteriori iniziative nei prossimi giorni.