Estate in Valnerina, appuntamento a Sellano con la XXIII Sagra della fojata e dell’attorta

Dal 10 al 14 agosto cucina tradizionale, musica e divertimento per tutte le età

Promette di soddisfare i palati dei suoi avventori e di fare divertire i tanti visitatori che raggiungeranno Sellano la 23esima edizione della Sagra della fojata e dell’attorta, appuntamento fisso dell’estate in Valnerina all’insegna della cucina tradizionale di qualità e del piacere di stare insieme. L’evento è in programma nel borgo dal 10 al 14 agosto e, come sempre, protagoniste saranno le due torte, una salata e una dolce, al centro del menù della festa.

Gli stand gastronomici saranno aperti nelle cinque serate della sagra dalle 19. Accanto alla proposta della cucina non mancheranno le occasioni per divertirsi: tutte le sere ci saranno dalle 21 musica in piazza con orchestra (il 10 agosto Daniele Desideri; l’11 Samuele Loretucci; il 12 Matteo Tassi; il 13 Simona Quaranta; il 14 Vincenzi) e dalle 23 dj set e musica per ballare e scatenarsi in pista (il 10 Extasy party; l’11 Loop-Il party; il 12 Nostalgia ’80,’90,’2000 con dj Rocca; il 13 Welcome to the Jungle con dj Circus; il 14 Tropicana)

L’evento, che ha ottenuto anche il riconoscimento di Sagra di qualità dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), è organizzata dalla Pro Loco di Sellano e realizzato con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini – Pdl 2023-2027, Intervento AS 2.1 ‘Incentivazione e valorizzazione della risorsa turistico-ricreativa delle aree rurali’.

“Ci stiamo preparando da settimane – ha commentato Massimiliano Alessandrini, presidente Proloco Sellano –, mancano gli ultimi allestimenti. Regine della tavola saranno due nostri piatti della tradizione: la fojata, una preparazione salata che veniva preparata con le erbe spontanee raccolte dalle nostre nonne, ma oggi chiaramente utilizziamo anche erbe più comuni. La pasta sfoglia viene tirata finissima e si farcisce con bietola, formaggio e pepe; l’attorta è un dolce tipico natalizio ma sempre piacevole da gustare. Anche qui viene usata una pasta sfoglia finissima, farcita con frutta secca, cacao e alchermes. Devo dire che riscuotono un grande successo e ci contattano anche da fuori regione per venire qui, perché non solo si mangia bene e ci si diverte ma si sta anche ‘freschi’, perché le temperature sono piacevoli la sera”.

Rossana Furfaro