Estate a Umbertide, presentato un calendario ricco di appuntamenti

Spettacoli, sport, cultura, gastronomia e molto altro

Il calendario degli eventi estivi 2026 di Umbertide è stato presentato nei giorni scorsi presso il Municipio di Piazza Matteotti dal Vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla, affiancato dall’Assessore Lara Goracci e dal Presidente dell’Associazione Commercianti “Vivi Umbertide le vie del commercio” Emiliano Bernardi.

Da maggio a settembre Umbertide si prepara a vivere un’estate intensa e partecipata, con un programma ricchissimo di appuntamenti che animeranno il centro storico, i quartieri e le frazioni, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un calendario variegato che unirà cultura, musica, sport, tradizioni, gastronomia e momenti di aggregazione, grazie alla collaborazione tra associazioni del territorio, realtà culturali, commerciali cittadine e Amministrazione Comunale.

L’offerta estiva spazierà dagli eventi sportivi, come il basket street in piazza e le gare di rilievo nazionale, ai raduni di moto e auto d’epoca, passando per cene all’aperto, degustazioni, street food, mercatini, animazioni per famiglie, spettacoli musicali e iniziative diffuse nel centro cittadino. Grande attenzione anche alla cultura, con il cinema all’aperto in Piattaforma, le esposizioni di arte contemporanea alla Rocca di Umbertide, i concerti in contesti di prestigio e le rassegne dedicate alle bande musicali.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano la Fratta dell’800, la storica rievocazione che trasformerà il centro in un borgo ottocentesco, e le tradizionali Fiere di Settembre dedicate al Patrono cittadino, simbolo del forte legame tra Umbertide e le proprie radici.

“Come Amministrazione siamo davvero orgogliosi del grande lavoro svolto insieme alle associazioni, alle associazioni di categoria, al Teatro dei Riuniti, al Cinema e a tutte le realtà coinvolte nella programmazione culturale della Rocca di Umbertide – ha dichiarato il Vicesindaco Annalisa Mierla –. Il valore aggiunto è la straordinaria sinergia che si è creata nel territorio, anche con la nuova associazione dei commercianti ‘Vivi Umbertide le vie del commercio’, che ha permesso di costruire un calendario omogeneo, senza sovrapposizioni e capace di coinvolgere anche le frazioni. Tra le novità ci sarà anche il QR Code inserito nel manifesto degli eventi, attraverso il quale sarà possibile consultare tutta la programmazione dell’arena estiva del tradizionale cinema d’estate in Piattaforma. Sarà un’estate lunghissima e ricca di iniziative che accompagnerà Umbertide fino al nostro amato settembre umbertidese”.

Il Presidente dell’Associazione Commercianti “Vivi Umbertide le vie del commercio” Emiliano Bernardi ha invece illustrato gli appuntamenti promossi dall’associazione, a partire dal torneo di biliardino in Piattaforma, in programma il 26, 27 e 28 giugno in collaborazione con la Uisp, riportando così una tradizione storica come quella del biliardino. Il 2 luglio sarà poi la volta della “White Dinner” Cena Bianca Total White in Piazza Matteotti, evento già proposto in passato e ripensato per questa estate: una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della convivialità, con tutti i partecipanti rigorosamente vestiti di bianco. Tra le grandi novità dell’estate anche “Vivi l’estate”, previsto il 15 luglio tra via Garibaldi e piazza Gramsci, con musica, spettacoli e numerose attrazioni. Gran finale il 1° agosto con la Notte Gialla, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate umbertidese.

Un calendario ampio e condiviso che sta a testimoniare la capacità del territorio di fare rete, valorizzando il centro cittadino, le tradizioni e il senso di comunità attraverso eventi pensati per tutte le età.

l calendario degli eventi estivi 2026 di Umbertide è stato presentato nei giorni scorsi presso il Municipio di Piazza Matteotti dal Vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla, affiancato dall’Assessore Lara Goracci e dal Presidente dell’Associazione Commercianti “Vivi Umbertide le vie del commercio” Emiliano Bernardi.

Da maggio a settembre Umbertide si prepara a vivere un’estate intensa e partecipata, con un programma ricchissimo di appuntamenti che animeranno il centro storico, i quartieri e le frazioni, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un calendario variegato che unirà cultura, musica, sport, tradizioni, gastronomia e momenti di aggregazione, grazie alla collaborazione tra associazioni del territorio, realtà culturali, commerciali cittadine e Amministrazione Comunale.

L’offerta estiva spazierà dagli eventi sportivi, come il basket street in piazza e le gare di rilievo nazionale, ai raduni di moto e auto d’epoca, passando per cene all’aperto, degustazioni, street food, mercatini, animazioni per famiglie, spettacoli musicali e iniziative diffuse nel centro cittadino. Grande attenzione anche alla cultura, con il cinema all’aperto in Piattaforma, le esposizioni di arte contemporanea alla Rocca di Umbertide, i concerti in contesti di prestigio e le rassegne dedicate alle bande musicali.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano la Fratta dell’800, la storica rievocazione che trasformerà il centro in un borgo ottocentesco, e le tradizionali Fiere di Settembre dedicate al Patrono cittadino, simbolo del forte legame tra Umbertide e le proprie radici.

“Come Amministrazione siamo davvero orgogliosi del grande lavoro svolto insieme alle associazioni, alle associazioni di categoria, al Teatro dei Riuniti, al Cinema e a tutte le realtà coinvolte nella programmazione culturale della Rocca di Umbertide – ha dichiarato il Vicesindaco Annalisa Mierla –. Il valore aggiunto è la straordinaria sinergia che si è creata nel territorio, anche con la nuova associazione dei commercianti ‘Vivi Umbertide le vie del commercio’, che ha permesso di costruire un calendario omogeneo, senza sovrapposizioni e capace di coinvolgere anche le frazioni. Tra le novità ci sarà anche il QR Code inserito nel manifesto degli eventi, attraverso il quale sarà possibile consultare tutta la programmazione dell’arena estiva del tradizionale cinema d’estate in Piattaforma. Sarà un’estate lunghissima e ricca di iniziative che accompagnerà Umbertide fino al nostro amato settembre umbertidese”.

Il Presidente dell’Associazione Commercianti “Vivi Umbertide le vie del commercio” Emiliano Bernardi ha invece illustrato gli appuntamenti promossi dall’associazione, a partire dal torneo di biliardino in Piattaforma, in programma il 26, 27 e 28 giugno in collaborazione con la Uisp, riportando così una tradizione storica come quella del biliardino. Il 2 luglio sarà poi la volta della “White Dinner” Cena Bianca Total White in Piazza Matteotti, evento già proposto in passato e ripensato per questa estate: una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della convivialità, con tutti i partecipanti rigorosamente vestiti di bianco. Tra le grandi novità dell’estate anche “Vivi l’estate”, previsto il 15 luglio tra via Garibaldi e piazza Gramsci, con musica, spettacoli e numerose attrazioni. Gran finale il 1° agosto con la Notte Gialla, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate umbertidese.

Un calendario ampio e condiviso che sta a testimoniare la capacità del territorio di fare rete, valorizzando il centro cittadino, le tradizioni e il senso di comunità attraverso eventi pensati per tutte le età.