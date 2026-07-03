Estate a Montone entra nel vivo: concerti, cinema, tradizioni e cultura fino a settembre

Ricco calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del borgo – Tra gli eventi l’Umbria film festival a luglio e la rievocazione della Donazione della Santa Spina ad agosto

Prosegue il ricco cartellone di ‘Estate a Montone’, la rassegna promossa dal Comune che accompagnerà cittadini e visitatori con decine di appuntamenti tra musica, spettacoli, arte, cinema, rievocazioni storiche e iniziative dedicate alla valorizzazione del borgo, fino ai primi giorni di settembre. Dopo gli eventi che hanno aperto la stagione, il programma entra nel vivo con un calendario pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età e valorizzare uno dei Borghi più belli d’Italia.

Si parte con la 41esima Rassegna delle Bande Musicali, in programma fino al 5 luglio, giornata in cui la chiesa di San Francesco alle 17.30 ospiterà lo spettacolo teatrale ‘Caravaggio un genio ribelle’ di e con Paolo D’Anna.

Dall’8 al 12 luglio spazio al campo scuola della Protezione civile, dedicato ai più giovani, mentre l’11 luglio sarà protagonista la memoria storica con l’incontro alle 17 alla Chiesa di san Francesco ‘Raccogliere memorie’ dedicato a storie di soldati e della Liberazione dell’Alto Tevere e alla presentazione in anteprima della mostra di Annu Matthew. A seguire, la mostra personale di Alberto Alunni ‘Francesco… la metamorfosi’. Infine, in corso Garibaldi alle 20 ci sarà la tradizionale Cena dei Rioni, grande momento conviviale che riunisce i partecipanti in un clima di festa.

Dal 15 al 19 luglio tornerà l’Umbria Film Festival, giunto alla trentesima edizione, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate montonese, che porterà nel borgo cinema, ospiti, incontri ed eventi. Il 18 luglio alle 18 in località Corlo sarà la volta della Festa della battitura, dedicata alle tradizioni contadine, mentre il 24 luglio la Rocca di Braccio alle 21 ospiterà il concerto ‘There is beauty, there already’ per la rassegna Suoni Controvento. Il 26 luglio, sempre nell’ambito di Suoni Controvento, è in programma il trekking letterario (dalle 17.15 al Punto di approdo) con la presentazione del libro ‘Vero viaggio è il ritorno’ di Valentina Pigmei accompagnata da una passeggiata panoramica tra i crinali di Montone. Ad agosto il calendario proseguirà con concerti, osservazioni astronomiche, incontri culturali e giornate di studio dedicate alla storia locale. Tra gli appuntamenti più significativi figurano il concerto gospel del 2 agosto al Chiostro di san Francesco alle 21; la serata ‘Valtiberina sotto le stelle’ il 7 agosto in Piazza san Francesco che l’8 agosto alle 6 ospiterà il concerto ‘L’alba tra le vette del Catria: il sole tra le due punte’ con l’arpa di Rachele Spingola. Prevista anche una giornata di studi il 9 agosto dalle 10.30 alla Chiesa di san Francesco su ‘I Fortebracci mecenati di Montone’. Dal 9 al 16 agosto il borgo tornerà indietro nel tempo con la Rievocazione storica della Donazione della Santa Spina, manifestazione simbolo di Montone che, tra cortei, sfide tra rioni, spettacoli e gare di tiro con l’arco, richiama ogni anno migliaia di visitatori.

Tra gli eventi conclusivi spiccano lo spettacolo ‘Il verbo e il creato’ per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco il 28 agosto alle 19.30 sul Crinale delle Gengarelle, la presentazione del progetto Disegnare il Cammino il 29 agosto alle 11 all’Auditorium di san Fedele, il riconoscimento Costruttori di Pace il 2 settembre alla Chiesa della Collegiata dopo la messa delle 20.30, il concerto Sorella Acqua il 4 settembre alla Chiesa di san Francesco alle 21. Infine, il Festival bizantino ‘Montone tra Oriente e Occidente’, in programma il 5 e 6 settembre, chiuderà l’edizione 2026 di ‘Estate a Montone’.