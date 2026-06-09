Esercizio abusivo della professione, i commercialisti di Terni lanciano campagna di informazione e sensibilizzazione

Sul sito dell’Odcec di Terni predisposto un box per controllare in modo rapido e trasparente la regolare iscrizione del professionista all’Albo

Rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza nel settore delle professioni economico-contabili, promuovendo la corretta informazione degli utenti e contribuendo alla prevenzione di fenomeni abusivi che possono compromettere la fiducia nel sistema professionale e la tutela degli interessi dei cittadini. Con questo intento l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Terni ha avviato una significativa iniziativa istituzionale finalizzata al contrasto del fenomeno dell’esercizio abusivo della professione di commercialista ed esperto contabile, attraverso una specifica campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutti gli utenti dei servizi professionali.

“L’obiettivo dell’iniziativa – ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Terni, Stefano Stellati – è quello di promuovere una maggiore consapevolezza circa l’importanza di affidarsi esclusivamente a professionisti regolarmente iscritti all’Albo professionale, evidenziando come soltanto coloro che risultano iscritti a un Ordine territoriale possano legittimamente utilizzare i titoli professionali di ‘dottore commercialista’ ed ‘esperto contabile’. La campagna intende, inoltre, tutelare il diritto degli utenti a ricevere prestazioni professionali qualificate e conformi agli standard previsti dall’ordinamento professionale, offrendo strumenti semplici e immediati per verificare l’effettiva iscrizione del professionista incaricato”.

A tal fine, sul sito istituzionale dell’Odcec di Terni (https://www.odcecterni.it) è stato predisposto un apposito banner dedicato alla lotta contro l’abusivismo professionale, attraverso il quale è possibile accedere alle funzioni ‘Verifica iscritto Odcec di Terni’ e ‘Verifica iscritto altri Ordini’, consentendo agli utenti di controllare in modo rapido e trasparente la regolare iscrizione del professionista all’Albo.