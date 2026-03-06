Esami del sangue ad Assisi: Usl Umbria 1 potenzia i servizi

In riferimento alla lettera di un cittadino di Assisi diffusa dagli organi di stampa, nella quale si segnalano “difficoltà nella prenotazione delle analisi del sangue” con tempi di attesa indicati in circa tre settimane, la direzione del Distretto dell’Assisano dell’Usl Umbria 1 precisa che in questi giorni sono stati avviati i lavori al Palazzo della Salute di Bastia Umbra, intervento finanziato con fondi Pnrr e finalizzato al potenziamento dei servizi territoriali. Tale attività comporta una temporanea e limitata riduzione dell’operatività, già prevista e comunicata ai medici di medicina generale e ai componenti della conferenza di zona sociale al fine di evitare disagi ai cittadini.

Le verifiche effettuate in queste ore confermano che i tempi di attesa attuali risultano in linea con quelli degli altri distretti limitrofi, mentre in alcune sedi sono addirittura più contenuti, con disponibilità anche per il giorno successivo. Si specifica, inoltre, che la prenotazione dei prelievi in urgenza non ha subito alcuna variazione a garanzia della presa in carico dei pazienti. Per garantire comunque la massima accessibilità, il Distretto ha incrementato il numero dei posti giornalieri per i prelievi sia a Santa Maria degli Angeli sia presso l’ospedale di Assisi, misura che resterà attiva per circa venti giorni.

La direzione sottolinea che a fine mese l’attività tornerà al consueto ritmo, contestualmente all’avanzamento dei lavori che porteranno a una struttura più moderna, funzionale e capace di rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni della popolazione.

Le direzioni dell’Usl Umbria 1 e del Distretto dell’Assisano confermano il proprio impegno nel garantire servizi puntuali, sicuri e di qualità, accompagnando ogni fase di riorganizzazione con misure volte a tutelare i cittadini e a mantenere elevati standard di assistenza.