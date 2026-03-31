Ernia apre L’Umbria che Spacca 2026

Il 24 giugno ai Giardini del Frontone il via alla XIII edizione: biglietti online dal 1° aprile, sul main stage anche Tony Pitony, Salmo, Litfiba e Ditonellapiaga.

PERUGIA – È uno dei rapper più amati e stimati dalla sua generazione. Con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 43 dischi di platino e 22 d’oro, Ernia è elogiato dalla critica per la sua profondità analitica e per la penna dallo spessore letterario. Sarà lui ad inaugurare il main stage dei Giardini del Frontone per la 13/a edizione dell’Umbria che Spacca (Perugia, 24-28 giugno).

Reduce dal grande successo del tour nei palasport che lo ha confermato come uno dei performer più rilevanti della scena rap, Ernia continua il viaggio live ed annuncia il “Solo per amore Summer Tour 2026” con tappe nei principali festival italiani. La prima, mercoledì 24 giugno, sarà quindi al festival in programma nel capoluogo umbro (biglietti disponibili online a partire da mercoledì 1° aprile alle ore 14).

L’annuncio del Summer Tour, prodotto da Thaurus, arriva quindi dopo la tournée nei palasport italiani, che nel mese di marzo ha fatto tappa a Jesolo, Roma, Napoli, Firenze fino a concludersi con un triplo appuntamento a Milano, confermando il forte legame dell’artista con il suo pubblico. L’impatto scenico dello show, che riproduceva l’entrata di un tribunale, ha contribuito a trasformare in immagini il concept narrativo dell’ultimo album “Per soldi e per amore” e a proclamare la sentenza più importante: è solo per amore che la penna di Ernia è più consapevole, autoriale e vera che mai.

“Per soldi e per amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. Con questo progetto Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni. “Per soldi e per amore” è un viaggio nella maturità, un tentativo di sciogliere le dicotomie che da giovani possono diventare conflitti interiori, alla ricerca di una convivenza pacifica tra contrasti e fragilità. Un disco che avvicina e mette in dialogo le due anime dell’artista, Ernia e Matteo, completando un percorso che da sempre caratterizza la sua scrittura.

Nella settimana di debutto l’album ha ottenuto il primo posto della classifica FIMI/NIQ, posizionandosi #1 anche nella classifica FIMI/NIQ di CD, vinili e musicassette più venduti e con 7 brani in Top10 FIMI/NIQ dei singoli più venduti. A distanza di mesi dalla sua uscita, il progetto, già certificato disco di platino, continua a conquistare il pubblico, mantenendosi nella top20 della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti.

L’Umbria che Spacca, con Ernia, annuncia così l’ultimo big che salirà sul main stage dei Giardini del Frontone ma che darà il via al festival nella serata di mercoledì 24 giugno.

Giovedì 25 giugno, toccherà invece a Tony Pitony, il fenomeno che sta sfidando i confini tradizionali della musica e che con la sua verve dissacrante sta facendo sold out in tutta Italia, compresa quindi anche la data di Perugia.

Venerdì 26 giugno sarà la volta di Salmo, il leggendario volto mascherato del rap italiano è così pronto a riprendersi anche il palco di Umbria che Spacca per i dieci anni di Hellvisback, portando dal vivo tutta la potenza e l’impatto del suo repertorio (ultimi biglietti ancora disponibili in prevendita).

Sabato 27 giugno sono attesi invece i Litfiba con la formazione originale per il tour estivo dal titolo “Quarant’anni di 17 Re”, che inizierà proprio da Perugia e che con un sold out ha risposto bene al grande ritorno. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo di nuovo insieme quindi per un viaggio celebrativo nel cuore del rock italiano.

Domenica 28 giugno infine gran ad ingresso gratuito (fino a raggiungimento capienza) per ballare, cantare e chiudere il festival nel migliore dei modi con Ditonellapiaga, l’icona dell’ultimo Festival di Sanremo.

Il cartellone del festival, ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS, sarà completato con ulteriori annunci nelle prossime settimane. L’obiettivo è ancora quello di offrire palcoscenici vibranti di musica, cultura e vivacità a 360 gradi. I biglietti per il concerto di Ernia e Salmo sono disponibili in prevendita su www.umbriachespacca.it.

Info e contatti

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