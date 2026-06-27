ENFAP Umbria cambia pelle: una nuovo paradigma strategico e visivo per le politiche attive del lavoro

Enfap ha presentato a Palazzo Donini la nuova identità grafica, che segue la trasformazione in agenzia formativa

Perugia, 26 giugno 2026 – ENFAP Umbria cambia pelle e compie un passo decisivo nella propria evoluzione: da agenzia formativa, attiva sul territorio da oltre dieci anni e impegnata nella progettazione di percorsi per disoccupati/inoccupati, aziende e lavoratori, si è trasformata in impresa sociale e oggi presenta una nuova immagine. La presentazione delle novità è avvenuta oggi a Palazzo Donini, in una conferenza stampa presso il Salone d’Onore, avvenuta alla presenza del segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari, del presidente di Enfap Umbria Claudio Bendini, della coordinatrice Sara Ricci e di Matteo Gradassi, Ceo dell’agenzia Iktome, che ha curato le novità grafiche.

Si tratta di una scelta identitaria che ridefinisce il posizionamento dell‘organizzazione e ne rafforza la missione, ponendo al centro le persone, il territorio e l‘impatto concreto che la formazione genera ponendosi come leva di cambiamento e di sviluppo competitivo. Enfap e la nuova identità visiva – ENFAP Umbria, agenzia formativa partecipata al 100% da UIL Umbria, rafforza così la propria identità all’interno del sistema UIL, valorizzando un’appartenenza che rappresenta da sempre un elemento distintivo della propria azione nel campo della formazione, delle politiche attive del lavoro e dell’inclusione sociale. A sostegno di questa nuova visione anche un sistema di identità visiva completamente rinnovato, che va a ridefinire segno, voce e postura dell’ente. Un lavoro profondo che punta a restituire coerenza e riconoscibilità all’operato quotidiano di ENFAP Umbria e ne rende immediatamente leggibile il valore all’interno del contesto sociale e produttivo regionale.

Il contesto – La nuova brand identity si inserisce inoltre nel più ampio percorso di rinnovamento organizzativo e comunicativo che sta interessando UIL Umbria e UIL nazionale, con l’obiettivo di rendere sempre più riconoscibile, moderna e coerente la presenza della UIL e delle sue articolazioni sul territorio. Cuore simbolico e narrativo del nuovo corso è il payoff di cui Enfap da oggi si fregia : “il nodo tra competenza e valore”. Una sintesi che esplicita la funzione dell‘organizzazione nel sistema umbro della formazione e del lavoro. Il “nodo” qui non è semplice connessione, ma matrice dove le competenze delle persone si trasformano in effetti reali e misurabili: occupazione, inclusione sociale e crescita.

L’evoluzione – Il percorso di restyling identitario ha coinvolto in modo integrato sia il sistema visivo che quello verbale facilitando un cambio di paradigma che vede Enfap passare da ente erogatore di formazione ad abilitatore di opportunità, attraverso una comunicazione trasparente, concreta e comprensibile capaci di materializzare l‘impatto sociale prodotto ogni giorno. Anche l‘identità visiva è espressione di questa trasformazione: la palette blu e verde acqua, le geometrie circolari e concentriche ispirate al marchio ENFAP nazionale e il logotipo riconfigurato nel dialogo tra pieni e vuoti traducono in forma il nuovo posizionamento. Un sistema visivo che racconta apertura, connessione e generazione di valore condiviso. Un’evoluzione grafica che rafforza anche il legame con la rete nazionale ENFAP e con il sistema UIL, evidenziando una comune visione orientata all’innovazione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle competenze come strumento di crescita sociale ed economica.

Le dichiarazioni –“La nuova identità grafica – spiega il segretario generale della Uil Umbria, Maurizio Molinari – è il segno visibile di un‘evoluzione più profonda: quella di un ente che vuole essere sempre più moderno, accessibile e vicino alle persone occupandosi di formazione e politiche attive del lavoro. Così l’immagine comunica apertura, competenze e capacità di leggere le trasformazioni in atto, incredibili e non tutte positive per il mercato del lavoro. In una fase straordinaria come quella che stiamo vivendo, non servono strumenti ordinari. La formazione assume dunque un ruolo strategico che diventa fondamentale per costruire qualità del lavoro, competitività delle imprese e coesione sociale. Per questo, come Uil, abbiamo creduto e crediamo nel potenziamento di Enfap e delle politiche del lavoro. Vogliamo che Enfap possa crescere e modernizzarsi nello stesso modo in cui si è modernizzata la Uil nazionale e regionale. Enfap è un presidio territoriale che monitora i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici, ma è anche uno strumento sociale di inclusione”.

“Il linguaggio, anche visivo, che abbiamo scelto – “il nodo tra competenza e valore” rappresenta una Enfap che è il luogo in cui le competenze delle persone si trasformano in qualcosa di concreto, visibile con l‘impatto che le attività erogate producono – ha detto il presidente di Enfap Umbria, Claudio Bendini – In altre parole, rappresenta il punto in cui la formazione genera valore. il nuovo logo, il nuovo linguaggio, il nuovo posizionamento, non raccontano un cambiamento estetico, raccontano una scelta di campo. La scelta di essere sempre più vicini alle persone, ai territori e ai loro bisogni. Questa è l‘Enfap Umbria che presentiamo oggi. Un’impresa sociale che vuole continuare a crescere insieme alla propria comunità mettendo al centro le persone e il valore che ogni competenza può generare. L‘auspicio è quello di avere tutte le istituzioni che rispondano a questi bisogni valorizzando la concreta partecipazione attraverso la co-programmazione e la co- progettazione con i soggetti direttamente operanti nel territorio”.