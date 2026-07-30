Emergenza sicurezza a Trestina, Marchetti: “Massima attenzione sulla vicenda”

“La situazione che da tempo stanno vivendo i residenti di Trestina, nel comune di Città di Castello, merita massima attenzione. Per questo, fin dalle prime ore di questa mattina, ho provveduto a interessare direttamente il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni e il Prefetto di Perugia affinché quanto sta accadendo nella frazione tifernate venga seguito e siano valutate tutte le iniziative necessarie.

La riunione pubblica svoltasi mercoledì 29 luglio, alla quale hanno preso parte tantissimi cittadini, è la dimostrazione di quanto il problema sia ormai sentito dall’intera comunità. Famiglie, commercianti e residenti chiedono di poter tornare a vivere serenamente il proprio territorio, esasperati da episodi di disturbo, atteggiamenti provocatori, comportamenti intimidatori e da un clima di crescente insicurezza riconducibile alla presenza di gruppi di maranza e giovani di nazionalità italiana che stanno creando forte allarme sociale. Nel corso dell’incontro erano presenti anche esponenti della maggioranza di centrosinistra del Comune che, secondo quanto riferito dai partecipanti, avrebbero addirittura sminuito la portata del problema, suscitando l’immediata contestazione di molti presenti. Un atteggiamento che dimostra quanto sia urgente prendere piena consapevolezza della situazione e dare finalmente risposte concrete a una comunità che da troppo tempo chiede soltanto di poter tornare a vivere in sicurezza.

Ringrazio il sottosegretario Nicola Molteni per la disponibilità dimostrata e, in particolare, il Prefetto di Perugia, che ha assicurato il proprio impegno ad approfondire con attenzione la situazione, acquisendo tutti gli elementi necessari e seguendone direttamente l’evoluzione. La sensibilità e la tempestività dimostrate rappresentano un segnale importante per una comunità che chiede di non essere lasciata sola.

Resterò in costante contatto con il Prefetto e con il Ministero dell’Interno per monitorare gli sviluppi della vicenda e individuare le soluzioni più efficaci, nell’interesse dei cittadini e nel pieno rispetto della legalità. La sicurezza è un diritto fondamentale: le istituzioni hanno il dovere di garantire ai cittadini condizioni di sicurezza e serenità e, per quanto mi riguarda, continuerò a seguire personalmente questa vicenda fino a quando non saranno adottati tutti gli interventi necessari per riportare tranquillità nella frazione”.

Così in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria