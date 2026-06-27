Emergenza caldo, il Comune attiva il numero 3669072445

Persone anziane e chi è più esposto ai disagi dovuti al caldo possono contattare il numero per richiedere l’accompagnamento presso spazi climatizzati e la consegna a domicilio di spesa alimentare e/o farmaceutica
Per far fronte ai disagi causati dalle elevate temperature che caratterizzano il periodo estivo, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Protezione civile, ha attivato una serie di servizi di supporto rivolti in particolare alle fasce più fragili della popolazione.
I servizi sono accessibili attraverso il numero 3669072445, attivo tutti i giorni, fino alla fine di agosto, dalle ore 13.00 alle ore 18.00.
A questo numero possono rivolgersi anziani, persone con problemi di salute o chiunque sia maggiormente esposto ai rischi legati alla calura, per richiedere:
accompagnamento in ambienti climatizzati, presso la sede della Protezione civile in via del Coppo 1, adiacente al Centro di raccolta, o in altri spazi pubblici idonei. La sede è comunque accessibile anche autonomamente da chi ne avesse necessità;
consegna a domicilio di spesa alimentare e/o farmaceutica, per chi non può spostarsi nelle ore più calde.
L’Amministrazione ricorda che il numero dedicato a questi servizi non sostituisce in alcun modo i numeri di emergenza, a partire dal 112, che restano sempre attivi per ogni necessità urgente.
Si segnala inoltre che il Ministero della Salute ha attivato il numero verde 1500, gratuito e operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, attraverso il quale i cittadini possono ricevere informazioni utili su come affrontare il caldo e sui servizi socio‑sanitari disponibili sul territorio nazionale.
Informazioni e consigli utili per proteggersi dai disagi del caldo sono presenti anche nel sito dell’Usl Umbria 1, all’indirizzo https://www.uslumbria1.it/emergenza-calore-consigli-utili-per-unestate-sicura-3/.