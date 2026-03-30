Emergenza abitativa a Perugia: riserva alloggi ERS al 30% per il 2026

La Giunta comunale conferma il tetto massimo di assegnazioni per i casi urgenti. Ecco chi ne ha diritto e le novità sui nuovi appartamenti

Anche quest’anno il Comune di Perugia ha previsto una riserva di alloggi per emergenza abitativa nella misura massima del 30 per cento della disponibilità per il 2026. La decisione è stata assunta dalla giunta nei giorni scorsi su proposta dell’assessora alle politiche sociali Costanza Spera.



La decisione risponde a una situazione di grave disagio abitativo che colpisce Perugia come tutto il Paese, su cui incidono crisi economica, sfratti in aumento, sgomberi per problemi igienico-sanitari, la necessità di tutelare donne vittime di violenza (spesso con figli minori), persone discriminate o in percorsi di assistenza sociale.



La delibera della giunta perugina si basa sull’ex articolo 34 della legge regionale n. 23/2003. Tale norma prevede che i Comuni possano destinare alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) a nuclei familiari in situazioni di grave e comprovata emergenza. Per Perugia la quota va dal 10 al 30 per cento della disponibilità annuale comunicata dall’Ater e la scelta, ancora una volta, è stata l’applicazione del tetto massimo. E non è tutto: altri alloggi, pronti dopo lavori di ripristino, aumenteranno la riserva durante l’anno.



Il bando per assegnare alloggi Ers 2023 ha registrato 850 domande online, con 805 ammesse in graduatoria definitiva. Ora, diverse richieste di emergenza sono già sul tavolo, pronte per essere soddisfatte.

Il diritto alla casa, pilastro della coesione sociale, è una priorità per la nostra amministrazione, che ancora una volta conferma il suo impegno per politiche sempre più inclusive. L’emergenza abitativa non aspetta

– commenta l’assessora Spera –.