Elezioni comunali, gli auguri della presidente Proietti ai sindaci eletti

Messaggio della governatrice dell’Umbria ai nuovi primi cittadini e consiglieri comunali dei sei Comuni chiamati al voto

Congratulazioni e auguri di buon lavoro a tutti gli eletti nei sei comuni della nostra regione in cui si è votato domenica 24 e lunedì 25 maggio”. É quanto afferma la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti in un messaggio ai sindaci e ai consiglieri comunali umbri eletti nella consultazione conclusasi con lo spoglio di oggi.

“Devo fare i miei personali complimenti e quelli della Giunta regionale ai sindaci di Attigliano, Leonardo Vincenzo Fazio, Calvi dell’Umbria, Sandro Spaccasassi, Ferentillo, Sebastiano Torlini, Giove, Marco Morresi, Scheggino, Fabio Dottori, e Valfabbrica, Enrico Bacoccoli, e ai consiglieri comunali eletti – afferma la presidente Proietti -, augurando loro buon lavoro, nell’interesse delle comunità che hanno dato loro fiducia e di tutta la nostra regione”.