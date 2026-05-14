Eletto il nuovo presidente UPI: Enzo Lattuca presidente della provincia di Forlì-Cesena



Presciutti: “E’ un giovane amministratore che garantirà unità e rappresentatività alle province e all’associazione. collaboreremo con grande correttezza”

I consiglieri provinciali Francesca Pasquino, Sandro Pasquali e Filippo Schiattelli, insieme al Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, hanno partecipato a Roma all’Assemblea generale delle Province italiane, che si è conclusa con l’elezione del nuovo Presidente UPI Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.

L’assemblea è un appuntamento dove si ridefinisce il quadro di governo di UPI e si indica il percorso che l’Associazione seguirà nel breve e lungo termine. Gratitudine è stata espressa da tutta l’assemblea per Pasquale Giovanni Gandolfi, che lascia la presidenza e del quale è stata sottolineata la serietà e l’impegno. Il Comitato direttivo, organo che definisce la linea politica dell’Unione, ha presentato il documento: “Punti programmatici per l’Assemblea generale”, che oggi è stato portato alla discussione, e approvato, dagli oltre duecento delegati arrivati da tutte le Province italiane.

Nel documento emergono indicazioni a proseguire con determinazione nelle azioni e iniziative volte a garantire alle Province il pieno riconoscimento del loro ruolo nel sistema istituzionale del Paese e l’incentivazione dell’arrivo di adeguate risorse per la gestione delle proprie funzioni.

“Al nuovo presidente va il più sincero augurio di buon lavoro – ha detto Gandolfi – confermando che in tutti noi troverà collaboratori leali pronti a rimboccarsi le maniche. Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto più volte di far uscire le Province dal limbo della legge Delrio ma non è stato mai ascoltato e, nonostante tutto, le province hanno utilizzato il PNRR dimostrando la capacità essenziale di lavorare uniti a favore dei nostri territori”.

“Sono onorato per questa elezione – ha detto Enzo Lattuca neo eletto Presidente dell’UPI – ringrazio tutti con grande affetto. Non possiamo permetterci divisioni e questa assemblea fa capire che siamo tutti uniti. Il mio impegno sarà quello di coinvolgere tutti i livelli associativi e le Upi regionali, condividendo le priorità, per garantire la trasparenza del coinvolgimento territoriale. La realizzazione di un disegno complessivo di inquadramento delle province, questo deve essere l’obiettivo della prossima assemblea di ottobre, così che possa essere portato in campagna elettorale alle prossime elezioni dai vari candidati. Bisogna agire per tempo”.

Nel suo intervento il Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti ha voluto ricordare come sia importante lavorare per il futuro sulle pari opportunità, vista la scarsa rappresentativa di donne nell’assemblea.

“Enzo Lattuca è un giovane amministratore che garantirà unità e rappresentatività alle province e all’associazione – ha detto Presciutti – nei tavoli che contano; collaboreremo con grande correttezza. Tra le prime problematiche da affrontare vi è la questione del personale e la modifica della legge Delrio, che ha contribuito al disordine istituzionale indebolendo il sistema istituzionale territoriale che le province rappresentano. Dobbiamo avere il coraggio delle scelte. Scegliere vuol dire prendersi la responsabilità, a volte anche essendo impopolari, ma che vadano nella direzione del miglioramento della vita dei cittadini. Questo significa espletare bene il proprio compito di amministratori. Le province hanno un compito importante quello di stare vicini ai territori che spesso non si sentono ascoltati dalle istituzioni perché piccoli e marginali”.