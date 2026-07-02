Ecosuntek Spa entra a far parte delle cento società dell’Indice Intermonte Valore Italia

L’Ad Minelli: “segnale di crescita, solidità e credibilità della nostra impresa”

Ecosuntek Spa, attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, è stata selezionata tra le cento società quotate nella Borsa Italiana che compongono l’Indice Intermonte Valore Italia, dedicato alle Pmi con capitalizzazione inferiore al miliardo di euro e non appartenenti al Ftse Mib.

L’Indice nasce con l’obiettivo di valorizzare l’universo delle Pmi italiane quotate, creando un punto di incontro tra imprenditorialità, mercato dei capitali e sistema Paese. Rappresenta un vero e proprio spaccato dei migliori expertise dell’economia italiana, contribuendo ad ampliare e diversificare le opportunità di investimento rispetto agli indici tradizionali, per investitori sia domestici sia internazionali.

A commentare l’ingresso nell’Indice, Matteo Minelli, amministratore delegato e fondatore di Ecosuntek Spa.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte nell’Indice Intermonte Valore Italia – ha affermato Minelli – che rappresenta un’opportunità per la nostra società e un riconoscimento del percorso di crescita e di consolidamento intrapreso sul mercato. Farne parte, per Ecosuntek, è un segnale importante di visibilità, credibilità e attrattività”.

Le società, infatti, sono selezionate attraverso criteri rigorosi di natura tecnica e finanziaria, volti a garantirne adeguati livelli di liquidità, trasparenza e investibilità, tra cui: flottante minimo, solidi standard di governance, copertura da parte di analisti, sostenibilità finanziaria e livello di indebitamento, oltre alla rappresentatività all’interno dell’Indice stesso.

L’Indice fa parte di PMI2Change, l’innovativo progetto di Banca Generali presentato il primo luglio scorso nella cornice di Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana, che si propone di affiancare il percorso di crescita e competitività degli imprenditori italiani, sostenendo lo sviluppo delle PMI quotate. Si stima che l’iniziativa possa contribuire a generare nuovi flussi di investimento pari a 1-2 milioni di euro al giorno: un impegno che rafforza la visibilità e la liquidità potenziale delle società incluse nell’Indice, tra cui oggi anche Ecosuntek Spa.