È sbocciata ‘Primavera in Valnerina il centro storico di Sant’Anatolia in fiore’

Evento organizzato dal Comune con il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini. Fino a domenica 3 maggio gli stand tra vicoli e piazze e poi tante iniziative

Un borgo impreziosito dai colori e dai profumi di fiori e piante ha accolto la XIX edizione di ‘Primavera in Valnerina Il centro storico di Sant’Anatolia in fiore’ inaugurata venerdì primo maggio e in scena fino a domenica 3.

Al taglio del nastro, insieme al sindaco di Sant’Anatolia di Narco Tullio Fibraroli, hanno partecipato molti sindaci della Valnerina e i consiglieri regionali dell’Umbria Enrico Melasecche e Stefano Lisci. L’evento, organizzato dal Comune di Sant’Anatolia di Narco, con il contributo del Consorzio Bim ‘Nera e Velino’ della Provincia di Perugia e finanziato dal Gal Valle umbra e Sibillini (AS 2.1 nell’ambito del Csr per l’Umbria 2023-2027, intervento Srg 06), per il secondo anno si svolge nel cuore del paese, in centro storico, e continua a dare spazio anche alle produzioni artigianali e ai prodotti tipici del territorio.

“È una bellissima location anche questa – ha commentato il sindaco Fibraroli –. Dentro il centro storico tanti fiori, tanto colore in questa bella giornata di sole, ci aspettiamo molti turisti nel weekend che offre tantissimi iniziative e attrazioni per trascorrere una bellissima giornata a Sant’Anatolia di Narco. Il successo che ogni anno riscuote questa manifestazione ci dà l’entusiasmo per andare avanti e allargarla”.

Sono circa 50 gli stand espositivi per la maggior parte florovivaistici provenienti da tutta l’Umbria, ma anche da altre regioni tra cui la Sicilia, che propongono una grande varietà di piante e fiori anche rari, dislocati tra i vicoli e le piazze e aperti tutti i giorni dalle 10. Si può dunque fare una passeggiata e perdersi tra angoli antichi e scorci meravigliosi del borgo in un’esperienza di grande suggestione. Il programma dell’evento propone tante attività come, per esempio, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30 visite guidate al Museo della canapa e workshop di tessitura e filatura (per informazioni 3514793243) o, sabato, i laboratori a cura degli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario della Valnerina, ‘Propagazione, Terreno e Piante’ e ‘Microscopia’ dalle 10 alle 13 ‘Api e Biodiversità’ sul ruolo fondamentale di questi insetti nell’ecosistema dalle 10 alle 18. Si potranno poi visitare le mostre ‘Ritratti Materici’ a cura dell’artista e fotografo Simone Frascarelli al Museo della Canapa, sabato e domenica dalle 10 alle 18, e ‘L’arte che nasce dall’anima’ personale di pittura a cura dell’artista Linda Lucidi, dalle 15.30 alle 19. Sabato sono in programma, inoltre, alle 16 l’incontro sui frutti autoctoni umbri e sui sistemi di produzione degli alberi da frutto, a cura di Giulio Leonardi, allo stand espositivo di Frutticoltura Orvieto, e alle 17 l’esibizione del gruppo folkloristico Le Cinciallegre di Spoleto. Ricca anche la giornata di domenica durante la quale si potrà anche assistere all’attività di filatura della mozzarella con la trasformazione della cagliata in pasta filata, dalle 10 alle 19 allo stand espositivo della Latteria Saccoccia di Montebibico di Spoleto. Nel pomeriggio, inoltre, ci saranno alle 16 la dimostrazione di innesti a cura delle Guardie Ambientali Umbria Odv e alle 16.30 ‘I Fioretti di San Francesco’, laboratorio di letture ad alta voce a cura dell’associazione Il Giardino di Matisse per bambini dai 6 ai 12 anni in Piazza del Comune Vecchio. Durante tutta la manifestazione saranno attivi bar e punto ristoro a cura dall’Associazione Turistica Pro-Narco e un’Area del gusto con stand gastronomici.