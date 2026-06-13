È iniziato il Palio del Cupolone a Santa Maria degli Angeli: tre rioni in sfida fino al 20 giugno

La cerimonia inaugurale ha dato il via alla 10ª edizione di J’Angeli 800 – Palio del Cupolone, alla presenza delle autorità civili e religiose e un folto pubblico. Fino a domenica 20 giugno Santa Maria degli Angeli è pronta a far rivivere il fascino e le atmosfere dell’Ottocento. Nato nel 2016 grazie ai Priori Serventi di quell’anno, il Palio è oggi una rievocazione capace di unire ricerca storica, spettacolo dal vivo e forte partecipazione popolare, coinvolgendo centinaia di figuranti e un pubblico sempre più numeroso.

Per nove giorni piazza Garibaldi vivrà sospesa tra passato e presente. I Rioni Fornaci, del Campo e Ponte Rosso sono pronti a sfidarsi in quattro prove: i cortei teatrali (14 giugno), gli spettacoli teatrali (15-16-17 giugno), la Disfida dei rioni (19 giugno) e il Gioco della Fabbrica (20 giugno). Il rione che otterrà il massimo punteggio dalla somma di tutte le gare potrà sollevare da vincitore l’ambito stendardo, realizzato quest’anno dalla pittrice Francesca Capitini.

Grande presenza da subito anche all’apertura della Locanda “Posta e Cavalli” e “Caffè 800” dove ogni sera si possono gustare in convivialità i sapori della tradizione, con nuove proposte in menu in omaggio al decennale del Palio. La serata inaugurale è stata arricchita dallo spettacolo “La Danza delle Stagioni”, portato in scena da Piccolo Nuovo Teatro, Rondine Balletto di Assisi e con la partecipazione dei rioni nel Gran Ballo dell’Ottocento. Un viaggio tra mito, musica, movimento, fuoco, danza, luci ed effetti pirotecnici che ha entusiasmato il pubblico.

Il presidente dell’Ente Palio Moreno Massucci: «La decima edizione del Palio del Cupolone rappresenta un traguardo di grande valore sociale, culturale ed educativo per tutta la comunità di Santa Maria degli Angeli. Non è quindi solo un anniversario, ma dieci anni di cultura, volontariato, memoria, creatività e crescita collettiva. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto, contribuito e creduto in questa manifestazione mettendo a disposizione competenze, passione e spirito di servizio».

La prima sfida a scendere in piazza sabato 13 giugno sono i Giochi dei Muje. Alle ore 18.30 i ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni dei tre rioni gareggeranno in quattro prove: tiro con la cerbottana, tiro con la fune, passa il mattone e corsa con i carretti. Lo stendardo per il Rione vincitore è stato realizzato su disegno di Rachele Ferracci della classe 2F dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, vincitrice del concorso indetto per le scuole, e sarà consegnato alle ore 22. A seguire i Bandi di sfida dei rioni.

Domenica 14 giugno, alle ore 22, si entra nel vivo della competizione con i cortei teatrali: il Rione Ponte Rosso presenterà “Di cielo, di terra, di speranza. L’almanacco Barba Nera”, il Rione Fornaci “La magia del Natale. La storia prende vita” e il Rione del Campo “Tutto scorre”.