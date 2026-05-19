Due barelle ad alta tecnologia per il PS di Spoleto: la donazione dell’Associazione “Giovanni Parenzi”

SPOLETO – Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Spoleto compie un importante passo avanti nel segno del comfort e dell’efficienza. Nei giorni scorsi, la struttura guidata dalla dr.ssa Chiara Busti ha ricevuto la donazione di due innovative barelle della serie “SLIM”.

Questo prezioso contributo è stato reso possibile grazie alla straordinaria generosità dell’Associazione di promozione sociale “Giovanni Parenzi”, guidata dal Presidente Piero Meduri, e all’impegno costante dei suoi volontari.

“I nuovi dispositivi medici – spiega la dr.ssa Busti – sono il frutto di una ricerca approfondita sulle esigenze cliniche ed ergonomiche dei reparti d’emergenza. La possibilità di regolare l’altezza facilita lo spostamento dei pazienti verso i macchinari diagnostici, riducendo i rischi legati alla movimentazione. I due presidi – di grande utilità per il lavoro dei sanitari del Pronto Soccorso -uniscono una straordinaria leggerezza nei movimenti a una struttura robusta in acciaio ad alto spessore garantendo sicurezza e benessere del paziente durante lo stazionamento prolungato grazie ad un piano di coricamento a due sezioni che assicura comfort e funzionalità ottimali”.



Alla cerimonia di consegna svolta nei giorni scorsi erano presenti, tra gli altri, la direttrice del presidio ospedaliero di Spoleto dr.ssa Letizia Damiani e una rappresentanza del personale sanitario che opera nel Pronto Soccorso e nel servizio di Emergenza dell’ospedale “San Matteo degli Infermi”.



Le dottoresse Damiani e Busti, anche a nome della direzione strategica aziendale della Usl Umbria 2, hanno espresso profonda gratitudine all’associazione di promozione sociale “Giovanni Parenzi” e al suo presidente Piero Meduri per questa ennesima importante testimonianza di vicinanza e di impegno sociale, che consente di elevare lo standard di cura e dimostra il legame indissolubile tra la comunità locale e la sanità pubblica.