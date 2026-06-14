Dl Sicurezza, Prisco: “Più strumenti contro degrado e baby gang”

Nella mattinata di ieri il Sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria, Emanuele Prisco, ha partecipato a Città di Castello all’iniziativa informativa dedicata ai contenuti del nuovo Decreto Sicurezza approvato dal Governo Meloni.

“Con il Decreto Sicurezza manteniamo un impegno assunto con i cittadini: rafforzare gli strumenti a disposizione dello Stato per contrastare criminalità, degrado e violenza, garantendo al tempo stesso maggiori tutele per le Forze dell’ordine e per tutti coloro che ogni giorno operano per la sicurezza delle nostre comunità” – ha dichiarato Prisco.

“Si tratta di un provvedimento concreto che interviene su temi molto sentiti dai cittadini: dal contrasto alle baby gang e allo spaccio, alle occupazioni abusive, fino alla tutela degli operatori della sicurezza e delle Forze dell’ordine ed espulsioni più rapide per gli stranieri che commettono reati. La sicurezza è un condizione essenziale per la libertà delle persone e per la qualità della vita nelle nostre città. A questo si aggiungono i risultati dell’azione del Governo sul piano degli organici: l’Umbria beneficerà infatti, nel periodo estivo, anche di un ulteriore rafforzamento delle Forze dell’ordine con 35 unità aggiuntive, a conferma dell’attenzione concreta riservata alla sicurezza dei nostri territori.”

“Fondamentale è anche il ruolo delle amministrazioni comunali nel presidio del territorio, attraverso la Polizia Locale, la videosorveglianza e le politiche di riqualificazione urbana e sociale degli spazi pubblici. La sicurezza si costruisce con una collaborazione costante tra istituzioni e con una presenza concreta dello Stato nelle comunità.”

“Con questa campagna vogliamo spiegare nel merito le misure introdotte dal Governo Meloni, ascoltando al tempo stesso le esigenze che arrivano dai territori. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire legalità, rispetto delle regole e sicurezza diffusa nelle nostre comunità” ha concluso il Sottosegretario.

All’iniziativa erano presenti anche i consiglieri comunali Andrea Lignani Marchesani e Riccardo Leveque, il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Città di Castello Francesco Rignanese oltre al presidente provinciale di FdI Alessandro Moio e dirigenti locali del partito.