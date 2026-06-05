Dipendente di un’autocarrozzeria sorpreso in stato di ebbrezza a bordo dell’auto di una cliente: denunciato

Il personale della Polizia di Stato di Assisi ha denunciato un uomo, classe 1968, gravato da numerosi precedenti di polizia, per il reato di appropriazione indebita e guida in stato di ebbrezza.

Il 57enne, dipendente di un’autocarrozzeria, è stato fermato a bordo di un veicolo di una cliente dagli agenti del Commissariato di P.S. che lo hanno notato in palese stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici. Sottoposto a controllo mediante etilometro, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite consentito; per questo motivo, nei suoi confronti è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.

In seguito, chiamata dal personale del Commissariato, la proprietaria del veicolo ha appreso che la sua auto era stata fermata con alla guida un uomo in stato di ebbrezza a lei sconosciuto.

Dopo essersi recata presso gli uffici di Polizia, la donna ha appreso che il 57enne, già noto per simili comportamenti, si era indebitamente impossessato della sua auto. Il veicolo era stato prelevato da un’autocarrozzeria e trasferito in un’altra officina senza l’autorizzazione della titolare.

A quel punto, acquisita la denuncia della proprietaria, l’uomo è stato, altresì, denunciato per appropriazione indebita.

Perugia, 5 giugno 2026