Detenuto si toglie la vita nel carcere di Perugia, era prossimo alla scarcerazione

Un detenuto poco più che trentenne, originario della provincia di Perugia, è morto suicida all’interno della propria cella nel carcere di Capanne. Secondo quanto emerso, sarebbe dovuto uscire dal penitenziario a breve.

L’episodio si è verificato mentre le celle erano aperte. Un agente della polizia penitenziaria è intervenuto immediatamente tentando di rianimarlo, ma ogni soccorso si è rivelato vano.

Dopo l’accaduto si sono registrati momenti di tensione tra i detenuti, che hanno chiesto un incontro con il Garante dei detenuti della Regione Umbria, l’avvocato Giuseppe Caforio, recatosi successivamente nella struttura.

Caforio, insieme alla direttrice del carcere e al comandante della polizia penitenziaria, ha incontrato i reclusi per circa tre ore. Nel corso del confronto, i detenuti hanno nuovamente segnalato criticità legate all’area trattamentale e a quella sanitaria.

Il Garante ha inoltre riferito che il detenuto era molto stimato dagli altri reclusi. Durante l’incontro è stato osservato un momento di raccoglimento in sua memoria e come segno di vicinanza alla famiglia.